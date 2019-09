Jairo Asencio encabezó practicas del Licey este miércoles; Ubaldo se integrará al equipo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TIERRA ALTA, Boca Chica.- En el inicio de los entrenamientos este miércoles 18, el gerente general Junior Noboa proyectó unos Tigres del Licey con un núcleo bastante bueno de jugadores para el inicio de temporada 2019-2020, con el que podrá cambiar la historia de los últimos dos años, cuando el conjunto azul tuvo los peores comienzos.

Aparte de sentirse bien por la presencia de una docena y media de lanzadores el primer día aquí, en la academia de los Marineros de Seattle, Noboa dio cuenta de una serie de jugadores que estarían temprano del torneo, como los Grandes Ligas Pablo Reyes, Dawel Lugo y Marco Hernández, los veteranos Arismendy Alcántara, Erick Aybar y Emilio Bonifacio, jóvenes como Michael De León y Eric Mejía, otros más jóvenes y los importados, que llegarán antes del inicio de la temporada, pautada para el 12 de octubre, sábado.

Habló de que este año Jorge Bonifacio se integraría más temprano que de costumbre, la posibilidad de que Mel Rojas Jr juegue después de dos años; así como de las intenciones y del buen estado en que ha visto al lanzador Ubaldo Jiménez, que no lanza desde 2017, cuando lo hizo por última vez en las Mayores.

Noboa dijo sentirse bien por la presencia entusiasta de unos 17 jugadores el primer entrenamiento y que encabezó el recordman de juegos salvados de la Lidom, Jairo Asencio, porque para que el conjunto arranquen bien, los lanzadores deben estar en forma.

Noboa recordó que los dos años previos el Licey tuvo los peores inicios y terminaba la serie regular con los mejores, pero este año aspira a comenzar bien y mantener buen récord al final y así lograr temprano la clasificación a postemporada.

“Importante, porque Jairo es nuestro cerrador, es importante que esté en forma temprano, importante que esté saludable, porque para nosotros él es una pieza importante”, expresó sobre la asistencia del veterano cerrador Asencio, quien al igual que el año pasado, se puso presente el primer día en la academia de los Marineros.

Aseguró que para el inicio de la temporada el Licey contará con jugadores como los Grandes Ligas Reyes (Pittsburgh) y Lugo (Detroit), Hernández (Boston), Arismendy Alcántara (con buen año en Estados Unidos, Aybar; De León, con los cuales ha tenido contactos y que han asegurado que estarán temprano.

Sobre el jardinero Mel Rojas Jr, que tiene par de torneos sin participar por sus compromisos en la Liga de Corea, aseguró que siempre habla con él, que participará en el Mundial “Premier 12” en el país asiático con la selección dominicana y las posibilidades de que luego se integre al Licey son grandes. “El dijo que venía y vamos a esperar que él esté aquí”.

Ubaldo Jiménez

El gerente general confirmó las intenciones del exlanzador de Grandes Ligas Ubaldo Jiménez, que no actúa desde 2017. Aseguró que el nativo de Nagua está trabajando en su programa de rehabilitación particular, que no asistió al inicio de los entrenamientos porque está más avanzado que el grupo que estuvo disponible este primer día.

Sustentó que Jiménez lanzó un juego hace una semana, que él (Noboa) estuvo ahí y que lo vio bastante bien, con la misma velocidad con que actuó la último vez que lo hizo en Grandes Ligas. Acotó que este jueves volverá a lanzar tres o cuatro entradas, que de nuevo irá a verlo, esta vez junto al manager Pedro López, el coach de pitcheo David Rosario y personal de la oficina de Operaciones de Béisbol.

Anuncios

Relacionado