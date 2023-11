Jair Camargo destaca ambiente familiar en los Tigres del Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El colombiano Jair Camargo entró al roster y está listo para comenzar su labor con los Tigres del Licey tras dejar una buena sensación en la temporada pasada donde en sus primeros 14 juegos donde disparó dos cuadrangulares, un par de dobles y remolcó 12 vueltas.

“Estoy agradecido con mis compañeros. Me han acogido como un nativo más. Eso de verdad te da mucha felicidad, no solo ver lo que consigues como pelotero sino también como persona, las amistades del año pasado se mantienen vivas. La bienvenida fue estupenda, no esperaba menos”, expresó el refuerzo azul.

“Del año pasado tengo muy buenos momentos, el compañerismo se reflejaba desde lejos. Nunca había jugado en un clubhouse tan unido donde todos remamos hacia un mismo lugar y ver que los novatos escuchaban a los veteranos y viceversa”, agregó.

Camargo, que se ha identificado considerablemente con la causa azul, confesó sentir un poco de nostalgia al no poder estar con los Tigres hasta el final de la gloriosa temporada. Además, enumeró las razones que lo motivaron a volver a Lidom a pesar de tener ofertas en otras ligas invernales.

“No pude estar en la etapa final, pero me imaginé y viví el momento sobre todo de ese último juego viendo a Mel que es como mi hermano mayor, estaba en mi casa ligando para que él diera el hit. Fue un momento muy alegre y ahora trato de que se repita ese momento en este año”, manifestó.

“El trato que me dieron la temporada pasada, el cariño que me dio la fanaticada como me recibieron. Igual la gerencia y el trato que le dieron a mi familia cuando estuvieron por acá, son cosas que el dinero no las da. Había ofertas de otras ligas pero venir para acá siempre fue mi primera opción. Para nadie es un secreto que esta liga es la más fuerte que hay en el invierno”, expresó.

Camargo conectó 21 jonrones y 16 dobles con 63 remolcadas en 90 partidos donde posteo un sobresaliente slugging de .503 con los St. Paul Saints, sucursal AAA de los Mellizos de Minnesota, donde fue compañero del también refuerzo azul Michael Helman.

“Antes de Helman firmar aquí estuve hablando con él sobre si quería jugar invierno y que podía recomendarlo por acá. Tengo una buena relación con Audo, estuvimos hablando durante el año. Estoy super alegre de que estuviera por aquí, sabía su potencial, la manera en que juega. Es un pelotero que encaja en esta liga”, señaló el colombiano.

Tras su gran rendimiento ofensivo, los Mellizos lo seleccionaron recientemente para ser parte del roster de 40 de cara a la temporada 2024.

“Me sentí súper contento al recibir la noticia, todo lo que hice en el año se vio reflejado en esa noticia. Es una bendición grandísima por parte de Dios, estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho. La expectativa es ir a tratar de hacer el equipo, meter mano, hacer lo mejor que pueda, mantenerme saludable con tal de ganarme un puesto en el roster de Grandes Ligas”, concluyó.