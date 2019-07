Jaime Rincón propone ampliación de la funeraria municipal de San Antonio de Guerra

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a la alcaldía de San Antonio de Guerra por la coalición Juntos Podemos, activista social Jaime Rincón, propuso la ampliación de la funeraria municipal debido a que dicha estructura no cuenta con las condiciones necesarias para que los munícipes puedan dar un último adiós de forma decente a sus fallecidos.

“La funeraria municipal de San Antonio de Guerra no se encuentra en las mejores de las condiciones debido a que su tamaño no permite velar dos fallecidos al mismo tiempo, y se hace necesario que la comunidad pueda disponer de una infraestructura más accesible”, indicó a El Nuevo Diario, el comunicador que aspira a la alcaldía de Guerra.

Rincón manifestó que dichas instalaciones no cuenta con planta eléctrica, no hay inversor, no tiene bebederos y desafortunadamente a los munícipes se complica darle el último adiós a sus seres queridos de forma decente.

El candidato a la alcaldía estableció que “si hay dos fallecidos no pueden ser velados en la funeraria porque solo cuenta con una capilla y en estos días pasó la difícil situación de que como no había energía eléctrica y la funeraria carece de inversor hubo que cerrarla hasta el día siguiente”.

El activista social sostuvo que este proyecto de ampliación, que sería realizado con recursos de la alcaldía, persigue construir otra capilla con todo lo que amerita, para que los moradores del municipio San Antonio de Guerra puedan despedir y pasar este momento de dolor con el menor de los contratiempos.

Jaime Rincón aspira a la alcaldía de San Antonio de Guerra por la coalición Juntos Podemos, la cual es una alianza de organizaciones que componen los partidos Bloque Institucional Demócrata (BIS), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Unidad Nacional (PUN), Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Demócrata Institucional (PDI) y Partido Verde Dominicano (PASOVE).

