Jaime Rincón: En Guerra hay mucho talento, lo que falta es oportunidades

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN ANTONIO DE GUERRA.- El candidato a la Alcaldía de este municipio, Jaime Rincón, expresó este lunes que en esta jurisdicción hay muchos jóvenes con talentos pero que no logran explotarlo por falta de oportunidades, situación que lo compromete a crear las condiciones necesarias para revertir esta negativa realidad.

“Durante mi recorrido me he dado cuenta de que el municipio San Antonio de Guerra hay una gran cantidad de jóvenes que tienen talentos extraordinarios, pero a la vez me he dado cuenta la falta tan grave que tienen esos jóvenes para poder poner en práctica sus habilidades”, manifestó Rincón, quien aspira a la Alcaldía de este pueblo por una coalición de organizaciones liderada por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

A través de una nota de prensa, Rincón destacó que en esta jurisdicción hay jóvenes con talento para el canto, la música y con habilidades para desarrollar exitosamente la ganadería pero que no logran implementarlos porque no han recibido el apoyo de las autoridades competentes.

“Estoy comprometido a llevar oportunidades al municipio San Antonio de Guerra para que los jóvenes puedan poner en práctica todas sus habilidades y talentos”, garantizó Rincón, quien es nativo de esta comunidad.

Agregó que para tales fines realizará alianzas estratégicas con grandes empresas y universidades, nacionales e internaciones.

Dijo que de tal manera estos jóvenes recibirán la misma oportunidad que él recibió cuando salió de Guerra a formarse académicamente.

“Esas oportunidades yo las tuve cuando salí de Guerra. Fue así que pude lograr mis sueños y por eso hoy quiero que otros puedan lograrlo al igual que yo, desde Guerra”, concluyó Rincón.

Anuncios

Relacionado