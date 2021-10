Jaime David Fernández dice PLD le otorgó al país 20 años de estabilidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). aseguró que este martes, “ante la intención de destruir a su partido de algunos sectores”, que el PLD ha decidido reagrupar sus fuerzas, para defender su obra de gobierno y mostrar la cara de una organización que por 20 años ofreció estabilidad política, social y económica del país desde el Gobierno.

Manifestó que el PLD ha agotado la primera etapa de un proceso natural de reorganización, por lo que el presidente del partido, Danilo Medina, ha salido a recorrer todas las provincias del país para juramentar a los nuevos miembros que se han sumado a las estructuras de la organización.

Dijo que la gente quiere sumarse a un partido que le ofrezca garantías de su futuro, como el PLD, que fue el que le ofreció al país estabilidad y paz social.

“El neoliberalismo se ha propuesto destruir todo lo que es sindicatos, clubes y partidos políticos, porque el que no quiere cambio y sabe que los partidos políticos es la única opción que puede producir cambios, entonces se dedica a desacreditar la política”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Por otro lado, Jaime David Fernández Mirabal exhortó al gobierno a honrar la palabra del presidente Luis Abinader, quien afirmó que este país no necesitaba más reformas, sino bien utilizar los recursos.

Manifestó que eso es imposible en el gobierno del denominado PRM, porque se maneja por islas y que cada funcionario hace lo que quiera, marchando por un lado distinto al del presidente de la República.

Al ser cuestionado en el Programa Uno + Uno sobre la reforma fiscal que pretende imponer el gobierno, el dirigente peledeísta consideró que no es el momento de someter al país a una reforma fiscal, porque la gente no está en condiciones de pagar más impuestos.

Jaime David Fernández Mirabal destacó que el PLD hizo grandes reformas, pero para mantener la estabilidad económica, porque hay que saber lo que se hace y cuándo se hace.

“Nosotros somos gente de Estado, no estamos haciendo opción por hacerla, pero entendemos que no es el momento para una reforma fiscal, porque perjudica a los más necesitados”, agregó.

Sobre la seguridad ciudadana, dijo que como es un tema multicausal el gobierno debe hacer un abordaje multidimensional.

Indicó que el tema de la seguridad ciudadana tiene que ver con el régimen penitenciario, con una campaña de comunicación efectiva que no generen conductas marginales que lleven a la ciudadanía a delinquir.

“El presidente de la República dijo a su llegada al gobierno que tenía un plan de seguridad ciudadana preparado, por lo que no entendemos por qué no lo aplicó. El problema es que el populismo luce simpático al principio y es odiado al final, si él quiere estar en buena con todo el mundo no podrá aplicar ninguna reforma policial, siempre amparados en la autoridad de la Ley”, puntualizó.

