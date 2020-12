Jaime David dice Gobierno no debe tomar medidas que disgreguen al pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Jaime David Fernández, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) declaró este lunes que el partilo en que milita está en la disposición de apoyar en lo que sea necesario para salir bien de la crisis sanitaria que vive el país y el mundo, razonando que no es el momento de que el gobierno tome medidas que disgreguen a la sociedad.

No obstante, aclaró que el PLD sigue siendo el referente como partido de oposición, sin importar las alianzas que hayan establecido la denominada Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno.

Manifestó mediante un comunciados de prensa, que en su momento es previsible que se discuta una posible Reforma Constitucional, como se ha sugerido, pero ahora deben concentrarse en salir bien de esta pandemia y cómo el país va recuperar la economía.

“En su momento tenemos que discutir varios temas, pero ahora hay que concentrarse en lo que le importa al pueblo. Ahora tenemos que ver cómo vamos a salir vivos de esta pandemia, cómo vamos a recuperar los empleos, que no haya inflación. Pero ahora el PLD está en disposición de aportar que es lo que hace al PLD una fuerza de oposición fuerte”, precisó Fernández Mirabal en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta

En torno al IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, Jaime David Fernández Mirabal manifestó que el fortalecimiento del Partido implica necesariamente una renovación, “No puede ser que se cambie a todo el mundo” por lo que una de las propuestas para garantizar dicha transformación es que los miembros actuales del Comité Central permanezcan en el organismo y que se amplié a 300 o 400 miembros más, que entren para enriquecer, qué es una propuesta que se debate en la Plenaria General Virtual en desarrollo.

“Y que esa mezcla de nuevos miembros e ideas se mezclan con los que ya tienen experiencia y sean capaces de elegir un nuevo Comité Político, aunque en los Estatutos los ex miembros del Comité Político seguirán siendo miembros del Comité Central” agregó el dirigente peledeísta.

Expresó que la experiencia de los actuales miembros del partido es importante en estos momentos, por lo que lo sano es oxigenar, pero no prescindir de los que saben sobre el manejo de la política y del Estado.

“El PLD tiene 20 años de experiencia en el Estado y 47 de ser fundado, hemos aprendido de estar en la oposición y de estar en el gobierno, y esa dinámica nos permite ser el único partido con profundas raíces en la sociedad dominicana”.

Afirmó que el PLD cometió errores, como ponerse a pelear internamente, estando en el poder, lo que los llevó a la oposición, por lo que ahora deben aprender de eso y seguir trabajando para fortalecerse y enriquecerse, especialmente con todos los jóvenes y mujeres que quieren ingresar al PLD y a su dirección.

Recordó que Juan Bosch decía que tomó como parámetro para crear el PLD instituciones como el ejército y la iglesia, que tienen canales y formas de comunicación que al PLD le han dado resultado.

“Por eso somos la única organización que en 20 años sólo produjo crecimiento económico, estabilidad, paz social: aquí no hubo desaparecidos, no hubo torturas, no hubo violación de derechos, lo que es un gran aval del PLD, lo que no pueden ostentar los otros”.

Dijo que desde la Conferencia Ho Chi Minh en septiembre 1978 ha visto muchas divisiones, en las que se ha ido mucha gente buena y muchos de ellos regresaron al PLD, “la dinámica es así en una organización política” por lo que es una vana ilusión las pretensiones de la Fuerza del Pueblo de alimentarse de la militancia del partido morado.

“Juan Bosch, que fue presidente de la República y contaba con una razón ideológica fundamental, le tomó más de 20 años lograr el partido que soñó para llegar al gobierno. Antes Juan Bosch era el malo y el partido era bueno, ahora el PLD es malo y Juan Bosch era bueno, porque todo cambia atendiendo a los intereses geopolíticos estratégicos de muchos sectores externos e internos.

Sobre Danilo Medina

Por otro lado, Fernández Mirabal aseguró a sus entrevistadores del programa Matinal 5 que el expresidente Danilo Medina cuenta con un prestigio y una conducta incuestionables, que definitivamente pesará en las transformaciones que experimentará el PLD en el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.

Manifestó que el PLD sigue en los planes de renovación, de fortalecimiento y la figura del expresidente Danilo Medina sigue siendo un referente y miembro respetuoso del partido.

Jaime David Fernández Mirabal indicó que es natural que el exmandatario se sienta afectado por la situación que atraviesan algunos miembros de su familia, pero que él confía en la justicia y hay que esperar el debido proceso.

“Sabemos que sí vendrán acusaciones de todo tipo, es poco lo que está pasando, porque recuerden que al populismo desde los tiempos de los romanos le gusta el “pan y circo”, sólo que el pan es más importante que el circo, pero a los populistas le gusta más el circo por eso fracasan”.

Consideró que el pueblo dominicano sabrá diferenciar cuándo se quiere hacer justicia de verdad de cuándo se quiere hacer un espectáculo.