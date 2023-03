Jae Crowder, sin rencores tras su adiós de los Suns

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- La aventura de Jae Crowder en Phoenix acabó de un modo bastante feo. Tras ser parte esencial de unos Suns que fueron finalistas de la NBA en 2021, el alero sorprendía en verano de 2022 pidiendo el traspaso y apartándose de la disciplina del equipo mientras se resolvía su futuro, algo que ha tardado en ocurrir más de seis meses.

Según explica Jake Fischer de Yahoo Sports, el problema entre jugador y franquicia se originó por la pérdida de la titularidad de Crowder. Monty Williams, head coach del equipo, le habría comentado en su momento que pasaría a la segunda unidad en favor de Cameron Johnson. Esto no le sentó nada bien al ahora jugador de Milwaukee, quien enfadado con su técnico pidió el traspaso. Cuestionado por ello, prefiere no entrar en detalles.

«Sí, teníamos diferencias. Me pidieron que lo mantuviera a nivel interno y así será. Ahora me he ido y te comento lo mismo que les he dicho a todos los demás: he superado la situación. Les deseo lo mejor. Es algo que he dejado atrás», expresa.

Respecto a su presente, el cual está en un aspirante al anillo como son los Bucks, el veterano alero asegura que era el destino al que quería llegar; eso sí, le hubiese gustado que su situación hubiese quedado resuelta antes de llegar a la fecha límite de traspasos.

Aterricé en el lugar donde quería hacerlo. Creo que he ganado conociéndome a mí mismo como jugador y a nivel mental. Nunca vacilé. Nunca titubeé en el proceso. Tras un mes, a los dos meses… Me quedé con mi plan y con lo que quería lograr. Felicito a mi menta por darme la posibilidad de mantenerme cuerdo durante todo el proceso, porque sin duda quería que acabase bastante antes del momento en el que terminó», finaliza.

