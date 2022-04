Jada Pinkett Smith le da la espalda a Will Smith: “Lo exageró todo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El bofetón de Will Smith a Chris Rock tuvo como protagonistas a los dos pero también a Jada Pinkett Smith, pues fue un chiste sobre ella lo que desembocó en un incidente que ya figura en la historia de los Premios Oscar.

En un primer momento, Jada publicó una fotografía en su perfil de Instagram, la única compartida desde entonces, en la que aseguraba que era “tiempo para sanar y estoy aquí para ello”, pero en las últimas horas parece que todo ha cambiado, especialmente después de que Will haya ingresado en una clínica de rehabilitación.

La revista US Weekly se ha hecho eco de las declaraciones de una fuente muy cercana a la pareja que asegura que Jada Pinkett Smith cree que su marido “lo exageró todo” y lamenta que la situación terminará en algo “físico” entre Will y Chris Rock. “Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reacción de forma exagerada”, expresó la fuente.

La persona cercana a Jada que expresa estas palabras agregó que ella nunca habría deseado la protección de Will y menos de manera semejante: “Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, apuntó.

Will Smith, en el punto de mira

La familia del actor trató de defenderle prácticamente desde que se produjo el incidente, pero lo cierto es que Will va a necesitar mucho más apoyo ante las constantes noticias y mensajes que llegan sobre el tema. El hermano de Chris Rock espetó un contundente “te vamos a reventar”, Smith podría permanecer ingresado seis meses en la clínica de rehabilitación y la Academia ha adelantado a este viernes la junta de gobernadores en la que decidirán las “posibles sanciones” para uno de los episodios más feos de la historia de los Oscar.

Relacionado