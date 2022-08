Jacqueline Estrella: “Hay que prepararse, leer y actualizarse”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La humorista y actriz Jacqueline Estrella expresó que cada día dedica tiempo a la lectura y actualización de datos como parte fundamental de su rol en las diferentes áreas donde se desenvuelve.

Entrevistada en el programa “Dominicana Buenas Noches” que conduce la periodista Lorenny Solano, la popular artista de destacados personajes, exhortó a los jóvenes que están incursionando en el humor a nunca dejar de capacitarse y trabajar fuertemente para que cosechen muchos éxitos.

“Hay que prepararse, si no tienes lo que vas a decir con tu gracia te vas a quedar atrás. Freddy Beras Goico lo decía: hay que prepararse, hay que leer y hay que actualizarse con los periódicos, para cuando tú armes tu rutina entonces estés actualizado y fresco ante el público”.

Señaló que en su recorrido por la televisión, tuvo que aprender a crear y a escribir sus propias rutinas para realizar intervenciones con sus personajes en los distintos espacios de humor a los cuales pertenecía” porque las circunstancias la forzaron”, pero que esto la hace sentir realizada y muy orgullosa de lo que ha hecho en su carrera.

“Agradezco a quienes no me escribieron y a quienes me pusieron el pie para que me cayera, porque tuve que hacerlo yo y aprender y entonces siempre le digo a mis alumnos que aprendan a escribir y a producir para tengan un tipo de independencia“, en referencia a que en el pasado sufrió trabas para mantener vigencia como humorista.

Al establecer la diferencia entre comediante y humorista, considera que ninguno de los términos son peyorativos, sino que tiene que ver con la cantidad de desempeño que se tenga dentro de cada una de esas áreas:“El comediante tiene una gracia que la trae de fábrica y el humorista tiene mayor despliegue de talentos porque escribe, crea, y también puede ser cómico”.

Jacqueline, quien ha trabajado en los programas de humor y variedades más importantes de la televisión dominicana como Caribe Show, La opción de las 12, Titirimundaty, Quédate Ahí, Atrapado, Aquí se habla español y Ahora es, así como también ha mostrado su talento en el teatro y en el cine, asegura que la labor de humorista en República Dominicana es bien remunerada.

“Aunque es difícil emitir juicio, cuando yo trabajaba en Telemicro fui muy bien valorada y no me puedo quejar económicamente y el Sr. Juan Ramón Gómez Díaz siempre creyó en mi talento, me apoyó y cada vez que surgía un proyecto nuevo de humor me escogía, los 13 años que trabajé en el canal 5 pude disfrutar de un buen sueldo y en Aquí se habla español también y en los shows que hago también”.

Entiende que la comedia es el género que ha demostrado ser el más rentable en la industria cinematográfica de nuestro país, porque la gente tiene una inclinación por el humor y que además, parte del éxito de estas producciones es que cuentan con personajes muy queridos del ámbito de la televisión, el humor y las redes sociales.

Así mismo, señaló que la tecnología y muy especial las redes sociales han venido a cambiar la forma y criterios para hacer humor “ porque “le han devuelto la voz al público y a través de ella pueden expresarse y hacer cosas diferentes a lo que vemos en la televisión y el cine por lo que se ha dividido el pastel”.

En otro tema, se refirió al estilo de comedia llamado ‘stand up comedy’ o monólogo de humor, comoun género muy interesante que cada día cobra más fuerza entre jóvenes cómicos tanto masculinos como femeninos que han encontrado en “El Comedy Club” que dirige Thomas Echavarría, una excelente plataforma para darse a conocer ante el público.

Estrella, quien cuenta con una amplia trayectoria en el humor y la mayoría de sus personajes e imitaciones han calado fuerte en el gusto del público, tal como es Evangelina, Lincoln Boy, Consuelo Despradel, entre otros, afirma que el más solicitado es la caracterización que hace sobre la exvicepresidenta Margarita Cedeño.

“Los disfruto todos, pero el más estelar es la imitación de doña Margarita ese es el cumbre. Ella me dio el visto bueno hace muchísimo tiempo y me dijo puedes seguir haciéndolo y cuando le celébranos los 15 años al personaje en un show, estuvo presente.

“Dominicana Buenas Noches” conducido por la comunicadora y emprendedora Lorenny Solano, se transmite cada sábado a las 10 de noche por RNN, canal 27 y por LASO TV, a través de YouTube.

