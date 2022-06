Jacob deGrom optimista tras sesión de bullpen con los Mets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El estelar derecho de los Mets, Jacob deGrom, quien no ha podido lanzar esta temporada debido a una fractura no desplazada en el omóplato derecho, realizó una sesión de 30 pitcheos en el bullpen, la cuarta vez que lo hace desde que comenzó a subirse a la lomita como parte de su proceso de rehabilitación. Tiene programado hacer otra sesión más completa del bullpen el viernes.

“Todo se siente bien”, le dijo deGrom a Anthony DiComo de MLB.com. “Con suerte, no falta mucho más”.

Por su parte, el otro as de los Mets, Max Scherzer, inhabilitado por un tirón en el costado izquierdo, tiene programado lanzar una práctica de bateo en vivo a finales de esta semana.

