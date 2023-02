Jacob deGrom ‘muy agravado’, pero minimiza el problema del lado izquierdo

EL NUEVO DIARIO, SURPRISE . — El as de los Rangers, Jacob deGrom , se paró frente a su casillero en el clubhouse de Texas y sonrió como si nada hubiera pasado y fuera un primer día normal de campamento. Para él, bien podría haberlo sido, incluso después de la noticia algo decepcionante de que la estrechez en el lado izquierdo lo ha limitado para comenzar el campamento.

Apenas unas horas antes del primer entrenamiento oficial de los Rangers para lanzadores y receptores el miércoles, el gerente general Chris Young anunció que deGrom sintió «un poco de tensión» en el lado izquierdo durante su sesión de bullpen un par de días antes. Como resultado, Young tomó la decisión de evitar que deGrom lanzara durante uno o dos días como medida de precaución .

Al dirigirse a los medios por primera vez el jueves, deGrom minimizó el contratiempo y señaló que se sentía cómodo dando un pequeño paso atrás debido a dónde estaba con su preparación antes de llegar a Arizona.

“Lidiando con lo que enfrenté en los últimos dos años, lo último que querías hacer era venir y decir: ‘Oye, me duele un poco el lado izquierdo’”, dijo deGrom. “Pero mirando lo positivo de cómo se siente, me sentí bien. Fue como, ‘Oye, este es un sentimiento un poco rígido’, y transmití ese mensaje, y luego me dijeron que fuera inteligente al respecto y me asegurara de que esto terminara antes de seguir adelante».

La preocupación es comprensible considerando el reciente historial de lesiones de deGrom.

deGrom comenzó a lidiar con problemas menores en la espalda y el brazo derecho durante la temporada 2020 acortada por COVID, luego se perdió toda la segunda mitad de la temporada 2021 con una inflamación en el codo derecho. Antes de esa lesión, registró una efectividad de 1.08 en 92 entradas. La primavera siguiente, deGrom sufrió una reacción de estrés en la escápula derecha, que lo dejó fuera de juego hasta principios de agosto. Finalmente, lanzó con una efectividad de 3.08 en 11 aperturas de temporada regular en el 2022.

A pesar de la larga lista de lesiones anteriores, hay optimismo con respecto al último contratiempo. La «rigidez lateral» es mucho más manejable que cualquiera de sus lesiones anteriores en el brazo o el hombro, y estar en el lado que no lanza agrega más comodidad.

“Seré honesto, no veo esto como un problema de salud”, dijo el manager Bruce Bochy. “No puedo decirte cuántas veces en mis 25 años como mánager le hemos hecho esto a un lanzador, incluso a un jugador de posición, solo para darle uno o dos días más. Esa fue nuestra llamada. … Se lo quitamos. No lo miramos así. Claro, sé que es Jacob deGrom, así que eso va a sorprender a algunos, pero no con nosotros. Y puedo decirle que no tenemos ninguna preocupación. Solo queremos cortar esto y asegurarnos de que no sea algo que ande dando vueltas”.

Bochy agregó que deGrom sería reevaluado el viernes antes de volver al montículo. deGrom lanzó por última vez desde el montículo hace una semana, antes de llegar a Arizona. El dolor apareció inicialmente mientras jugaba a atrapar y persistió un poco incluso después de estirar.

Con el as adelantado a lo previsto en su programa de lanzamiento, lanzando todos sus lanzamientos en lugar de solo rectas y cambios, él, Young y Bochy acordaron adelantarse a cualquier problema potencial que pudiera tener efectos a largo plazo.

“Es el 15 de febrero, los objetivos son [estar saludable] al comienzo de la temporada, así que no hagas tonterías ahora”, dijo deGrom. “Como dije, cómo me preparé esta temporada baja, con la cantidad de lanzamientos, hice muchos lanzamientos, más de lo normal, solo para estar en un buen lugar, y estaba muy irritado con algo como esto. arriba. Pero el lado positivo es lo bien que se siente mi brazo y dónde estaban mis cosas para lanzar desde el montículo en casa”.

Incluso con el contratiempo, deGrom siente una sensación de entusiasmo durante la primera semana del campamento, al estar cerca de su nuevo equipo con un grupo de jugadores que trabajan para lograr la meta de ganar una Serie Mundial.

“Vienes todos los años y eres muy optimista”, dijo deGrom. “Pero como he dicho antes, todo comienza cada vez que saltas al campo. A todo el mundo le encanta hablar de cosas, pero vamos a jugar béisbol. Estando rodeado de estos muchachos y todos tirando en la misma dirección con los mismos objetivos, creo que podemos hacer algo especial. Ese es el objetivo”.

