Jacob deGrom mantiene optimismo pese a lesión

EL NUEVO DIARIO, PORT ST. LUCIE, Florida – La más reciente lesión de Jacob deGrom no ha cambiado sus planes de salirse de su actual contrato una vez termine la temporada.

Hablando por primera vez tras conocer que tenía una fractura por estrés en el omoplato del hombro derecho, deGrom dijo que sigue teniendo planes de dejar sobre la mesa los dos últimos años y US$68 millones de su contrato. Su meta es negociar un nuevo acuerdo a largo plazo con los Mets después de la temporada, aunque al salirse de actual contrato se abre la posibilidad de que termine en otro equipo.

Superar US$68 millones en el mercado libre probablemente no sea difícil para deGrom si es capaz de darle a los cuatro meses saludables de servicio tras regresar de la lista de lesionados. Pero no hay garantías de tal cosa. deGrom dijo el domingo que todavía no hablado con trainers o directivos del equipo sobre cuánto tiempo podría tomarle regresar a la acción, más allá del primer estimado de cuatro semanas sin hacer tiros.

Si progresa de forma normal, deGrom haría rehabilitación por un mes si la prueba de resonancia magnéticas que se hará dentro de cuatro semanas no muestra daños, lo que le permitiría incorporarse al equipo a finales de mayo o principios de junio.

“Una vez que supere esto debería quedar listo para arrancar”, dijo deGrom. “Me sentía bien y de golpe salió esto. Pero una vez dejemos atrás esta situación voy a estar listo”.

Cuando deGrom sintió inicialmente las molestias en el hombro mientras hacía lanzamientos desde terreno plano la semana pasaba, asumió que era dolores normales. Sólo después de que le comentó a los trainers lo que estaba pasando sintió que algo más serie podía estar pasando.

“Cuando me dijeron eso, realmente quedé sorprendido y realmente frustrado”, dijo deGrom. “Pero supongo que voy a tratar de ver las cosas desde el lado de vista positivo y que es estructuralmente todo se ve bien. Una vez que el hueso sane voy a estar listo y con suerte me mantendré saludable el resto del año”.

