Jabiel Polanco, oro y bronce en Panam de Gimnasia: “Mi objetivo es ser medallista olímpico”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven gimnasta Jabiel Polanco se encamina a los primeros Juegos Panamericanos Junior, pero estos son solo un escalón en busca de un objetivo más grande, como lo es ser medallista en unos Juegos Olímpicos.

“Mi objetivo es ser medallista olímpico”, expreso Polanco, al hablar vía telefónica con El Nuevo Diario, desde Guadalajara, México, donde el pasado domingo conquistó una medalla de oro y otra de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Artística.

El joven gimnasta, logró el oro en la modalidad anillas con una puntuación de 13.134, mientras conquistó el bronce en la modalidad de salto, al lograr una puntuación de 13.734, alcanzado de esta manera su pase al evento a celebrarse del 25 de noviembre al 5 de diciembre de este año en las ciudades Cali-Córdova, en Colombia, en una competencia que según sus palabras tuvo un gran nivel, pero la cual disfrutó.

Polanco de 17 años, inició su trayectoria en la gimnasia a los siete años, luego de que su prima, llamada Winifer Rivera, le sugiriera a su padre que lo inscribiera en esta disciplina deportiva.

“Mi prima le dijo a mi padre que me apuntara en ese deporte, porque me movía mucho. Siempre me ha gustado el deporte y siempre me ha gustado brincar”, reveló la joven promesa de la gimnasia dominicana.

Polanco, nativo de Santiago de los 30 Caballeros, es hijo de Leónidas Polanco y Carmen Luisa Acosta, de quienes señala, siempre ha recibido el apoyo de ambos en su carrera deportiva.

“Ellos se han esforzado mucho y me han respaldado siempre”, expresa sobre sus padres Polanco.

Continuar mejorando

A pesar de que es un atleta joven, Polanco sabe que para alcanzar sus metas debe continuar mejorando, una tarea para la cual confía plenamente en el plan de trabajo a desarrollar junto al su entrenador Ramón Amaury Holguín, con el cual continuará trabajando de cara a los retos futuros, entre ellos la cita panamericana en Colombia.

Sobre el éxito alcanzado hasta el momento, Polanco se siente agradecido de Dios por la oportunidad que le ha brindado de representar a su deporte y al país.

