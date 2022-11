Ja Morant sufre un esguince de tobillo y será evaluado semanalmente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS.- Memphis deberá jugar algunos partidos sin Ja Morant. El base All-Star sufrió un esguince en su tobillo izquierdo en el último partido disputado contra Oklahoma City y, según ha anunciado la franquicia de Tennessee, será evaluado semanalmente para comprobar en qué momento está listo para regresar a la acción.

Con la baja de Morant los Grizzlies pierden a su backcourt titular al completo, ya que Desmond Bane también cayó lesionado hace escasos días y no se le espera de vuelta hasta el mes de diciembre. En su caso hablamos de un problema en el dedo gordo del pie.

Los Grizzlies deberán enfrentarse ahora a jugar sin su máxima estrella, quien está promediando en el presente curso 28,6 puntos, 7,1 asistencias, 6,2 rebotes y 1,1 robos. Suena a gran problema, pero no deben alarmarse. La campaña pasada ya vivieron semanas sin el base y ganaron muchos partidos. ¿Podrán repetirlo en esta ocasión? Sus cuatro próximos rivales son Brooklyn Nets, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans y New York Knicks.

