Ja Morant, frustrado por las críticas de los aficionados tras su regreso

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Hace un mes, el inicio de campaña que estaba protagonizando Ja Morant le colocaban por primera vez en su carrera en la conversación del All-Star. Promediando 25,3 puntos, 7,1 asistencias y manteniendo a los Grizzlies en puestos de playoffs, nada parecía impedirle su primera presencia en el fin de semana de las estrellas. Durante algunos tramos incluso se coqueteó con la proyección al MVP. Por desgracia, Morant se lesiona el 24 de noviembre, y desde entonces Memphis es uno de los mejores equipos de la NBA y se asienta en la cuarta posición del Oeste. Ayer, el regreso del base se cierra con una actuación decepcionante que los Grizzlies sellan con derrota ante los Thunder. La bilis no tardó en aparecer.

Al llegar a casa, Morant ya había visto la avalancha de comentarios que su partido había generado en redes sociales. Ante los cuales el joven decidió tomar distancia. Lo que realmente molestaba al jugador es que muchas de esas críticas negativas procediesen de aficionados de los Grizzlies. «Normalmente me motiva recibir ese tipo de comentarios. Pero recibir esas palabras esta noche de los aficionados duele de verdad» declara Morant visiblemente dolido.

La estrella de Memphis revela que tuvo que enfrentarse a los abucheos en pleno partido. Así lo reporta Drew Hill en el Daily Memphian. «Es fácil dejarlo pasar cuando ves esos comentarios. Pero estar andando en mitad de la cancha y oírlos de parte de personas que hace poco te gritaban ‘M-V-P’ es frustrante. Esta noche he oído a aficionados que me decían que necesitaba volver a sentarme en el banquillo. No sé qué quieren, están haciendo las cosas aún más difíciles».

Su compañero Desmond Bane quiso salir en su defensa recién finalizado el encuentro. «No tiene sentido. La gente tiene demasiadas ganas de crear debate. Ja es el blanco fácil porque es el mejor del equipo y será All-Star en su tercera temporada» zanjaba el alero. Lo cierto es que echarse encima de Morant por un único partido después de perderse doce consecutivos es tremendamente ventajista y cruel. Con suerte, él volverá a usarlo como combustible. «Voy a seguir haciendo lo que hago y volver a jugar como sé. Estoy impaciente por el próximo partido».

