Ja Morant está bien y sólo tomó un descanso de las redes sociales, dice la policía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La policía del condado de Shelby, Tennessee anunciaron a los medios que el estelar de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, se encuentra bien, tras una serie de enigmáticos mensajes que publicó en sus redes sociales, los cuales muchos en el Internet interpretaron que se estaba despidiendo, ¿pero de qué, exactamente?; esa era la pregunta que preocupaba a sus seguidores.

Morant le habría dicho a los oficiales que sus mensajes simplemente son un descanso de las redes sociales, según el portavoz de la Oficina del Sheriff de esa demarcación.

El jugador se hizo tendencia en la mañana de este miércoles por una serie de imágenes que subió a sus historias de Instagram. En esto, con el uso de fotos familiares, escribió que amaba a su madre, a su padre y a su hija, para luego poner una foto de él sólo y con una sola palabra: adiós.

El base de 23 años borró con rapidez las historias, pero ya el escándalo estaba creado por sus seguidores, preocupados por su “estado mental”.

Esa sigue siendo la gran duda de los fanáticos de la pelota naranja. Esta ha sido la temporada más escandalosa de Ja Morant. Desde la etapa regular, fue acusado de amenazar y hasta golpear a un menor de edad, y también de apuntar con una pistola a jugadores de los Indiana Pacers. Fue suspendido y enviado a un centro clínico en Florida, pero al volver, perdió en los playoffs en primera ronda contra los Lakers y luego, fue visto en un “en vivo” de Instagram sujetando una pistola.

Por tal motivo, le ha caído una avalancha de comentarios en su contra; Nike retiró su contrato con él, la NBA lo investiga y el comisionado de la liga, Adam Silver, se ha mostrado decepcionado por la actitud de este.

«Sé que he decepcionado a muchas personas que me han apoyado (…) Esto es un viaje y reconozco que hay más trabajo por hacer. Mis palabras quizá no signifiquen mucho ahora mismo pero asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Estoy comprometido a seguir trabajando en mí mismo», publicó Morant a través de un comunicado de prensa, una de las pocas declaraciones que ha dado tras los escándalos.

