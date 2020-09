Ja Morant cuestiona a periodista no votó por él para premio Novato del Año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. Tan solo un voto separó a Ja Morant de ser elegido como Novato del año 2019-20 de manera unánime. Tras hacerse pública la lista de votos realizados por los medios, el jugador de los Grizzlies desveló la identidad del único periodista que no lo votó, siendo este Joe Cowley, del Chicago Sun-Times. Y así ha sido como Morant le ha preguntado a través de su perfil oficial de Twitter por qué decidió votar a Zion Williams y ni no a él.

“Te lo agradezco… No voy a hacer demasiado, voy a dejar que todos los demás lo hagan. Solo quiero saber por qué”, dijo Morant.

Morant recibió 99 de los 100 votos totales, lo que despertó su curiosidad por saber quién optó por elegir a otro jugador. “Necesito averiguarlo lo antes posible”, explicó. Más allá de los comentarios generados por la decisión de Cowley, el periodista no dudó en responder al rookie premiado apoyándose en el impacto que Williamson tuvo en la Liga.

“Ja es un jugador trascendente, no discuto eso. Pero el ROY (Rookie of the Year) debería ir al más impactante. La NBA construyó un horario de televisión alrededor de Zion y expandió una burbuja para Zion. Sus 24 partidos televisados fueron imperdibles. Cogeré ese 24 partidos y me quedaré en ese lado de la historia”, declaró Cowley.

Sin embargo, su argumento fue asumido de buena manera por parte de Morant, que no dudó en mostrarle su respeto. “Ten un gran día, Joe”, le dijo Morant. “Igualmente. Increíble temporada”, respondió Cowley. El base ha promediado 17.8 puntos, 7.3 asistencias y 3.9 rebotes por partido en temporada regular, guiando a los Grizzlies hasta el play-in que perdieron contra los Blazers.