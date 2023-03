Ja Morant asegura haber aprendido de sus errores

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- En una entrevista para el medio ESPN, el base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, expresó su arrepentimiento por mostrar un arma en un club nocturno del área de Denver, lo que le ha costado una suspensión de ocho partidos sin sueldo por parte de la NBA. La investigación por parte de la liga no pudo demostrar que el arma perteneciese al jugador, quien, a su vez, declaró en dicha comparecencia que no era suya.

«No soy así», afirmó Morant. «No apruebo eso ni ningún tipo de violencia, pero asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Cometí un grave error. Puedo ver la imagen que he creado sobre mí mismo con mis errores recientes. Pero, en el futuro, les mostraré a todos quién es realmente Ja y cambiaré esta narrativa que todos tienen.»

Con respecto a los otros incidentes protagonizados por Morant y su entorno fuera de la cancha, el ‘guard’ habló sobre ellos de una manera vaga y evasiva. «La mayoría de las cosas que sucedieron en el paso me comprometieron por estar allí», continuó el jugador. «Pero todos los incidentes que se han visto recientemente, la mayoría de ellos son una farsa. No puedo hablar demasiado sobre estas situaciones porque todas están selladas. Estoy impaciente por poder decir por fin la verdad. Pero lo que puedo decir es que nada de eso refleja mi personalidad. Soy un gran padre de familia. Siempre me preocupo por mi familia. Así que sólo era yo asegurando la seguridad de mi familia. Una vez que mi familia estuvo a salvo, abandoné la escena».

Morant reconoció que tanto él como su círculo más próximo han tomado algunas «malas decisiones» recientemente. Así, afirmó que el tiempo que ha pasado alejado de la dinámica del equipo y que ha invertido en un programa de asesoramiento, le ha ayudado a reflexionar sobre dichos errores.

«Honestamente, siento que nos pusimos en esas situaciones y cometimos errores, y ahora es correcto que nos concentremos en ser más inteligentes y más responsables. Tenemos que responsabilizarnos de todo. Siento que en el pasado no sabíamos lo que estaba en juego. Y ahora, por fin, he tenido ese tiempo para darme cuenta de todo, durante este tiempo a solas. Me he dado cuenta de ello. Me doy cuenta de todo lo que puedo perder y, como grupo, de lo que podemos perder. Se trata de ser más responsable, más inteligente y mantenerse alejado de todas las malas decisiones.»

El base, de 23 años, afirma estar ahora en un mejor espacio mental y asegura haber aprendido a manejar el estrés y la ansiedad de una manera positiva. Morant podría jugar técnicamente el partido de este lunes, momento en el que se cumple la suspensión aplicada de forma retroactiva, pero necesitará de un breve periodo de recuperación para recuperar la forma antes de regresar a la acción. “También puse a mi equipo en una posición difícil porque no pude estar en la cancha a causa de las decisiones que tomé”, añadió Morant. “Lamento todo eso. No puedo esperar a estar de vuelta en la cancha ahora, sabiendo cuál es mi castigo. Lo acepto y siento que merezco ese castigo por mis errores y lo que hice. Pero, cuando regrese, estaré listo para jugar y listo para luchar por el anillo “.

Relacionado