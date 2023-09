J-Rod y los factores que lo mantienen como candidato a MVP de la Americana

EL NUEVO DIARIO, SEATTLE.- El jardín central del T-Mobile Park es el hogar del dominicano Julio Rodríguez. ¿Pero el jardín derecho? Ésa es la Zona de Poder de J-Rod.

La capacidad de Rodríguez para darle con autoridad a la pelota hacia cada rincón del terreno ha salido a relucir en todo su esplendor este año. La primera temporada de 30-30 de la estrella de los Marineros se ha basado en los verdaderos cañonazos que ha conectado por la banda contraria. Nadie se va a robar ese tipo de conexiones.

Este año, J-Rod es el único bateador de las Grandes Ligas que ha dado 10 cuadrangulares o más hacia su mano opuesta. Un tercio de sus jonrones ha sido por el jardín derecho.

Más cuadrangulares a la banda contraria, 2023 Al empezar la semana

10 — Julio Rodríguez

9 — Matt Olson, Christian Yelich, Gleyber Torres

8 — Corbin Carroll, DJ LeMahieu, Anthony Volpe, Marcell Ozuna

“Es muy importante. Agrega más a lo que puedo hacer”, dijo Rodríguez a MLB.com. “No voy a ser sólo un bateador que jale la pelota. Siento que soy capaz de hacer daño hacia todas partes. Y con los lanzadores, puedo darles algo más con lo que lidiar”.

La mejor manera de apreciarlo es verlo. Así es como se ve el gráfico de jonrones de Rodríguez este año, comparado con su campaña de novato.

Ha duplicado su total de bambinazos hacia el otro lado del terreno del 2022 al 2023. Rodríguez disparó cinco bambinazos a la banda contraria siendo novato, frente a 21 cuadrangulares hacia su lado, tres cuartas partes de su total de 28 de la temporada. Este año, menos de la mitad de sus vuelacercas ha sido “jalando” la pelota (14 de 30), ya que está distribuyendo los batazos por el terreno de una manera más uniforme.

“Yo siento que el año pasado le pegué bastante bien a la pelota”, dijo el actual Novato del Año de la Liga Americana. “Pero este año, con mi swing, me he quedado más esperando los pitcheos, esperando a que la bola corra más. Especialmente cuando está en la zona del medio hacia afuera del home. Siento que soy capaz de reconocer los pitcheos y darle a la bola donde ella quiere que se le de”.

No se trata sólo de cuadrangulares: Rodríguez también básicamente ha duplicado sus extrabases a la banda contraria, de 11 en el 2022 a 21 en el 2023.

Rodríguez es uno de los seis bateadores con más de 20 extrabases por la banda contraria, junto con Nathaniel Lowe, Yelich, el dominicano Rafael Devers, el quisqueyano Jesús Sánchez y Freddie Freeman.

Todos esos extrabases le dan a Rodríguez un porcentaje de slugging de .790 cuando le da la bola para el otro lado, una de las marcas más altas de Grandes Ligas. Muchos bateadores “engordan” su slugging apoyándose principalmente con las conexiones hacia su banda – Mookie Betts, por ejemplo –, pero Rodríguez, de 22 años, se está convirtiendo en un bateador peligroso sin importar hacia dónde le pega a la pelota.

“Sé que tengo poder, pero no me considero un bateador de poder ‘normal’ que sólo va a tratar de jalar sus jonrones”, siguió Rodríguez. “Siento que soy capaz de [darle a la bola hacia todos lados], incluso si es un batazo de línea. Eso es algo que vengo haciendo, incluso desde que estaba en las Menores. Entonces, siento que ahora, están saliendo [del parque]”.

J-Rod manda la pelota a todas partes del terreno. Cuando la jala, su velocidad de salida promedio es de 94.0 millas por hora. Cuando batea hacia el centro, es de 92.9 mph. Y cuando se va hacia el jardín derecho, es de 92.2 mph.

Velocidad de salida más alta hacia la banda contraria, 2023

Mínimo 75 pelotas bateadas hacia la mano opuesta

92.2 mph — Julio Rodríguez

90.8 mph — Nathaniel Lowe

90.5 mph — Shohei Ohtani, Brandon Marsh

90.3 mph — Randy Arozarena, Bo Bichette

No es casualidad que el surgir de Rodríguez en la lucha por el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana en la segunda mitad haya coincidido con el aprovechamiento de su poder hacia la banda contraria. J-Rod fue un buen toletero hacia todas partes en la primera mitad. Y ha sido un bateador de élite hacia todo el terreno en la segunda parte de la campaña.

Rodríguez cuando hace contacto hacia el otro lado

Primera mitad: 91.1 mph de velocidad de salida, 4 HR, PRO de .355, SLG de .649

Segunda mitad: 94.7 mph de velocidad de salida, 6 HR, PRO de .462, SLG de 1.129

No es simplemente que Rodríguez esté dejando viajar los pitcheos y reaccionando a última hora para mandarlos hacia el jardín derecho. Es un enfoque claro para darle a la bola con autoridad hacia el bando contrario.

Los cuadrangulares de Rodríguez hacia la derecha se han producido predominantemente contra rectas rápidas ubicadas del medio hacia afuera. J-Rod ataca esos lanzamientos con un swing de adentro hacia afuera diseñado para aprovechar sus manos fuertes y rápidas y hacer daño hacia el bosque central o el derecho.

“Mi forma de pensar no es ‘dale a la pelota a la banda contraria. Es más ‘Quédate en el medio’, y eso es lo que me permite poder darle hacia el otro lado también”, explicó Rodríguez. “Porque si no estás tratando de adivinar el pitcheo, y estás cubriendo ambos lados [del plato]… si me quedo en el medio, esos lanzamientos por ahí, voy a ser capaz de darles con más fuerza hacia allá [a la derecha]. Creo que ése es el tipo de bateador que he sido. Y me gusta mantener ese plan”.