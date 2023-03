J-Rod se va al Clásico Mundial : «Un sueño hecho realidad»

EL NUEVO DIARIO, PEORIA, Arizbna. — En un día brutalmente caluroso de julio pasado en Nationals Park, uno de los rostros de los Marineros de antaño se acercó al que se está convirtiendo en el del presente, y conversó sobre su tierra natal y sus caminos hacia las Mayores.

Antes de una doble cartelera entre Washington y Seattle, Nelson Cruz , entonces con los Nacionales, se acercó a Julio Rodríguez , la estrella de República Dominicana 20 años menor que él, sobre la posibilidad de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol . Pero Rodríguez pensó que la conversación se centró en una quimera, sin saber que Cruz era el gerente general de RD y que la declaración era esencialmente una invitación formal.

“Me hizo un comentario, [diciendo], ‘Creo que me gustaría que jugaras’”, recordó Rodríguez. “Y yo estaba como, ‘No sé, hombre. Me gustaría jugar, pero no sé si me invitarán o algo por el estilo. Y él dijo: ‘No, quiero que juegues’”.

Ese powwow fue antes de la épica actuación de Rodríguez en el T-Mobile Home Run Derby , antes de que ayudara a los Mariners a poner fin a su sequía de postemporada y mucho antes de que ganara el premio al Novato del Año de la Liga Americana. Los instintos de Cruz no eran novedosos, ya que Rodríguez ya se estaba estableciendo como un joven destacado. Pero el recuerdo fue otro recordatorio de lo rápido que ascendió al estrellato .

Ahora, no solo participará en el Clásico, será una de las caras principales del mismo, particularmente en la cima de una alineación de DR tan cargada que podría decirse que es el favorito para ganarlo todo.

“Oh, significaría el mundo”, dijo Rodríguez. “Siento que desde que era niño siempre fui un gran fanático del Clásico Mundial de Béisbol, y recuerdo que era un sueño mío cuando era niño. Todo el país nos apoyará y nos animará. Va a ser un sueño hecho realidad”.

Rodríguez ayudó a RD a ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, cuando aún era un prospecto, un logro del que sigue estando más orgulloso que ningún otro en su joven carrera. Será la única vez que tenga la oportunidad de participar dado que los Juegos de Verano se llevan a cabo durante el grueso de la temporada de la MLB. Y ahí radica otra razón por la que está tan entusiasmado con el Clásico: los mejores jugadores de béisbol estarán en este torneo internacional en comparación con los Juegos Olímpicos.

“La pasión de los jugadores que juntamos todos, como todo lo que está en juego por el país, siento que siempre lo recuerdo”, dijo Rodríguez.

“El hecho de que juegas el Clásico Mundial de Béisbol cada cuatro años, tienes que exponer todo”, continuó. “No va a ser todo, ‘Lo haremos mañana, lo haremos al día siguiente o lo que sea’. Es como, ‘Vamos a hacerlo ahora’. Así que siento que esa pequeña presión, desesperación, ganar ahora, es lo único que importa”.

Ciertamente, existen riesgos de lesiones para los equipos que permiten que sus estrellas participen en estas exhibiciones, que fue el factor principal por el cual los Marineros le dieron un codazo a Luis Castillo para que no fuera. Pero también tiene un gran valor jugar en estos juegos significativos, que fue parte de la razón por la cual los Marineros permitieron que Rodríguez jugara en los Juegos Olímpicos, una práctica poco común para el mejor prospecto de un equipo.

“Sé que cuando suena la campana, es lo más competitivo posible para cualquiera”, dijo el manager de los Marineros, Scott Servais. “Y podemos hablar de los playoffs, la Serie Mundial, está en ese nivel desde el principio”.

Hace dos primaveras, Rodríguez estaba en el campamento buscando aclimatarse con el personal de las Grandes Ligas. El año pasado, su enfoque estaba en abrirse camino en la lista del Día Inaugural. Este año, ha sido una puesta a punto para el CMB. Se ha ido de 16-6 con un jonrón y un doble en seis juegos de la Liga del Cactus.

“Definitivamente no podría haber imaginado esto el año pasado”, dijo Rodríguez. “Era un pensamiento que el Clásico iba a ser el año que viene y todo eso, pero nunca hubo un pensamiento de que yo podría estar en ese equipo”.

También partieron a Miami con Rodríguez para jugar con República Dominicana su nuevo compañero Teoscar Hernández, quien ya mostró su poder de élite esta primavera , y el relevista Diego Castillo.

