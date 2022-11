J-Rod fue recibido por todo lo alto en Loma de Cabrera

EL NUEVO DIARIO, SEATTLE — Julio Rodríguez no estaba exagerando la semana pasada cuando usó la palabra “desfile” para describir lo que anticipó al regresar a su ciudad natal de Loma de Cabrera en la República Dominicana.

La ciudad con una población de aproximadamente 20,000 habitantes en la provincia de Dajabón realizó una celebración masiva para el recién nombrado ganador del premio al Novato del Año de la Liga Americana el domingo por la noche en su primer viaje a casa desde que llegó a las Grandes Ligas.

Rodríguez fue recibido por amigos y familiares en el aeropuerto con una gorra retro de los Mariners con el logotipo de la postemporada de 2022, luego viajó en una caravana por las calles de la ciudad, parado solo con la cabeza fuera del techo corredizo en un SUV negro mientras los fanáticos tocaban la bocina. y aplaudió.

