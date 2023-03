J.R. Smith: «Jugar con LeBron fue un regalo y una maldición»

EL NUEVO DAIRIO, NEW YORK.- J.R. Smith fue uno de los jugadores que más acompañó a LeBron James durante una etapa de su carrera. El escolta se unió a él en los Cavaliers durante la temporada 14-15 y siguió en el equipo hasta la salida del de Akron, con quien se reencontró en los Lakers en la 19-20. Junto a él ganó los dos anillos que conquistó a lo largo de su trayectoria, pero también sufrió mucha más presión que en cualquier otro equipo, algo de lo que ha hablado en su paso por el programa Game Theory con Bomani Jones.

«Honestamente, fue un regalo pero a la vez una maldición» comentó. «Amo a LeBron y amo jugar con él porque, en mi caso, siento que rindo mejor bajo presión. Pero a muchos otros jugadores no les gusta porque es un arma de doble filo».

En concreto, Smith cree que muchas veces las críticas se centran exclusivamente en los compañeros de James, lo cual no es fácil de soportar.

«Siempre se mira a los secundarios para analizar quién no está haciendo qué, y si no estás preparado para eso la presión te va a comer por dentro. Al final todos fallamos. Pero creo que en esta era de redes sociales hay demasiados analistas dando vueltas a cada posesión y diciendo locuras. Y aunque juegas en un equipo que puede no estar en puestos de play-in, estás en la plantilla de la que más se habla en todos los medios».

Estas palabras se sienten más certeras que nunca este año, en el que la rotación de Los Angeles Lakers ha sido criticada una y otra vez hasta que llegó el mercado de traspasos. Al fin y al cabo, jugar junto a grandes superestrellas tiene sus pros y sus contras, y estar en la franquicia más mediática del mundo junto al jugador más mediático del mundo es definitivamente una experiencia no hecha para todo el mundo.

