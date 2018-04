EL NUEVO DIARIO.- Con el marcador 27-24, el escolta de los Cavaliers de Cleveland J.R. Smith encestó la pelota de más de media cancha restando 1.7 para finalizar el primer cuarto.

🚨🚨 JR SWISH TO END THE 1ST! 🚨🚨#WhateverItTakes 30 | #Pacers 24 after 1.

📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/CCfBwg69kM

— NBA (@NBA) 23 de abril de 2018