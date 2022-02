J.J. Redick critica con dureza la falta de compromiso de Zion Williamson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- La noticia que señala que C.J. McCollum aún no ha tenido la oportunidad de hablar con la estrella de los Pelicans, Zion Williamson, desde que recalase en la franquicia durante el cierre de mercado parece haber sido la gota que ha colmado la paciencia de varias personalidades afines al mundo de la NBA.

Uno de ellos es J.J. Redick, ex-jugador y actual analista para el medio ESPN, quien expresó su incredulidad y no dudó en criticar duramente a Zion por su falta de profesionalidad y compromiso con el equipo.

«Esto me parece una locura. Hay un estándar general de comportamiento que debes mostrar como compañero de equipo», afirmó Redick en el programa First Take de ESPN. «Mira, yo no fui nunca el mejor jugador en todos los equipos en los que estuve, pero siempre que hubo una posibilidad de buyout, de traspaso o lo que fuera, siempre me acercaba a mis compañeros de equipo. Llamé a Ersan Ilyasova. Llamé a Marco [Belinelli]. Llamé a Wes Matthews para intentar que viniera a Philadephia. Esto solo muestra una falta total de interés en tu equipo, en la organización, en la ciudad.»

Williamson, quien se sometió a una cirugía en el pie durante la temporada baja, todavía no ha jugado este curso y su rehabilitación se ha topado con numerosos obstáculos y contratiempos desde entonces. Sin embargo, Redick no ve este proceso de recuperación como una excusa razonable para la falta de comunicación con el recién llegado McCollum. «Entiendo que está lesionado y alejado del equipo, pero tu equipo acaba de cerrar un traspaso por uno de los 50 mejores jugadores de la liga, un tipo que se supone que debe de formar pareja contigo. Acércate y di hola», prosiguió el analista.

La crítica de Redick se extendió todavía más. El ex-escolta fue compañero de Zion entre 2019 y 2021 antes de retirarse, además de ser un antiguo alumno de Duke, un cliente de la agencia CAA Sports y muy crítico con la gestión de David Griffin en New Orleans, por lo que tiene un conocimiento más profundo de la situación.

«Este es un patrón de comportamiento de Zion que hemos visto una y otra vez. Mira, yo era su compañero de equipo. Puedo describirlo como un compañero distante. Pero este es el nivel básico de humanidad, ser un compañero de equipo. Envía un mensaje de texto a un compañero cuando lo traspasan a tu equipo. Es un comportamiento normal. Es lo mínimo que tienes que hacer. Esto es algo que abordé con Zion frente al equipo. Se remonta a su año de novato. Hay una responsabilidad como deportista cuando juegas en un deporte de equipo: tienes que estar completamente involucrado. Con tu cuerpo, con tu trabajo, con tus compañeros de equipo. Esa es tu responsabilidad y no hemos visto eso de Zion.»

En efecto, el deseo de Williamson de jugar para los Pelicans ha sido cuestionado desde su llegada a la NBA en el draft de 2019, cuando los Pelicans se hicieron con el número uno por delante de mercados más grandes como el de New York o Los Ángeles. Desde entonces, su trayectoria se ha ido distanciado paulatinamente de su equipo a pesar de haber dado muestras de su inconmensurable talento e impacto en el juego. Así, no es de extrañar que varios equipos sigan muy de cerca su situación y el posible desenlace de la misma.

