J.J. Redick alaba el potencial que posee Zion Williamson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- J.J. Redick está siendo una de las figuras de la NBA más activas en el mundo del podcast. Ya sea en el suyo personal o en colaboraciones externas, el escolta de los Pelicans suele dejar declaraciones interesantes que rápidamente copan los titulares de los principales medios de comunicación afines a la liga.

En su reciente aparición en el podcast All The Smoke, el veterano jugador elogió a uno de sus más recientes compañeros de equipo. Después de que Matt Barnes le preguntara sobre los límites de Zion Williamson, Redick se sinceró y vaticinó un futuro brillante para él. “Es un All-NBA. Un All-Star. Un futuro Hall of Fame. Ese es su techo”, afirmó tajante.

“Lo que ocurre con Zion es que es naturalmente atlético. Pero también es naturalmente hábil. Entonces, cuando aprenda, más o menos, cómo jugar a un partido de la NBA y pensar como un NBA, dominará. Le sale de forma natural sin la necesidad de prepararse mentalmente ni acometer la preparación que todos necesitamos.”

Zion aterrizó en la NBA después de haber sido anunciado a los cuatro vientos durante años como un nuevo talento generacional y ‘el jugador del mañana’. Pese a la lesión de rodilla que lo mantuvo en el dique seco durante los primeros meses de la temporada, el ex de Duke causó un gran impacto en toda la liga gracias a la convergencia, en un mismo molde, de un físico descomunal, un sorprendente nivel de fundamentos técnicos y un alto coeficiente intelectual para el baloncesto.

En los 24 partidos disputados en su primer año, Zion promedió 22,5 puntos, 6,3 rebotes y 2,1 asistencias en 27,8 minutos por partido. Aunque solo participó en un tercio del curso, el jugador de los Pelicans tuvo un impacto suficiente para ser incluido en el Mejor Quinteto de Rookies y terminar en tercera posición en el premio al Novato del Año.