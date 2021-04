J Balvin y Valentina Ferrer confirman embarazo en la portada de Vogue México

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO.- La estrella del reguetón colombiano, J Balvin, y su pareja sentimental, la modelo argentina, Valentina Ferrer, confirmaron este jueves su rumoreado embarazo, con el lanzamiento de la revista Vogue México.

Tal como reza el dicho “una imagen vale más que mil palabras”, así han querido compartir con el resto del mundo, Valentina Ferrer y J Balvin, la noticia de que, efectivamente, ella está embarazada por lo que se convertirán en padres muy pronto.

Ferrer, modelo y actriz, conocida por varios de los títulos que han definido su carrera como es el caso de Miss Universo Argentina, se prepara para sumar uno de los más importantes de su vida, el de mamá.

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, manifestó la argentina para la revista de moda.

Hace algunos meses, El programa El Gordo y la Flaca de Univisión, confirmó en exclusiva el embarazo de la modelo argentina, quien para ese entonces tenía cinco meses de gestación.

“En medio de tantas noticias negativas, llega una noticia que nos alegra muchísimo y tiene que ver con J Balvin. Él no quería que la gente se enterara de este notición, pero bueno, yo creo que su público se lo merece y van a estar tan felices como está él, su novia y nosotros también. Felices por J Balvin, que va a ser papá”, afirmó Charry en su reportaje presentado para el referido programa.

Las cámaras de de la plata televisora captaron a la pareja cuando llegaban a un restaurante en Los Ángeles, California. Aunque la modelo procuró mantenerse lejos de las cámaras y bien cubierta, Charry logró confirmar lo que se rumoraba.