J Álvarez y Jonna lanzan nuevos temas

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Este viernes, J. Álvarez y Jonna Torres presentan dos temas nuevos, de la mano de la disquera de J, “On Top Of The World Music”.

Jonna Torres en “Desde Que Le Conocí”, le canta a una mujer que es su fantasia y nunca pensó tenerla, pero ahora que esta con ella dice sentir mas de lo que imaginaba, como un sueño hecho realidad. En el tema de J. Alvarez “Orgullo”, que fue producido por el multi-premiado Maffio, el cantante y la ex están batallando con el orgullo, ya que ambos quieren volver pero nadie quiere ser el primero en decirlo.

J. Alvarez ya esta casi finalizando la serie “El Jonson” del cual se desprende también este tema nuevo “Orgullo”, la serie ha sido un éxito total en las plataformas digitales y ha dado mucho de que hablar. Su mayor enfoque para lo que resta del 2020 es seguir trabajando en el estudio no solo para sus proyectos pero también para los de los talentos que están firmados bajo “On Top Of The World Music”.

Jonna Torres ha lanzado varios temas en estos meses y también ha obtenido una respuesta muy positiva entre su fantaticada al igual que en las plataformas digitales. El tema actual “Desde Que Te Conocí”, que fue producido por JuyBoy y Pore Muzic promete ser otro éxito para esta cantante en desarrollo.