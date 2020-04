J Álvarez regala pista de “Soy Malo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El artista puertorriqueño J Álvarez presentó su nuevo sencillo “Soy Malo”, una producción que retoma sonidos clásicos que caracterizan al “Dueño del sistema”.

“Soy Malo” es una canción para aquellos que han sufrido por amor y que hoy en día disfrutan de la vida sin enamorarse. Con menos de una semana de lanzamiento ya supera 1’200.000 visualizaciones en Youtube. Esta producción es presentada bajo el sello discográfico ON TOP OF THE WORLD MUSIC.

La sorpresa que J álvarez está dando en sus redes sociales son pequeñas pistas de que las nuevas producciones que prepara hacen parte de lo que sería su próximo álbum El Jonson.

El artista también ha dejado ver en su Instagram que durante esta cuarentena se encuentra compartiendo con su familia, pero además trabajando en nueva música.

