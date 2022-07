Izzy Alcántara confiesa que estuvo a punto de traficar droga y que vendió dos juegos en Taiwán

Comparte esta noticia

El quinto producto de HR en Lidom habló sin pelos en la lenga sobre su oscuro pasado y el hombre nuevo que es hoy

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Consciente como cristiano de que en el momento que decidió aceptar al Señor recibió su perdón por todas las travesuras cometidas en su paso por la vida secular y de que no tiene nada que ocultarle a su creador, el expelotero dominicano Israel (Izzy) Alcántara confesó abiertamente que luego de retirarse de la pelota la vida de placeres que emprendió lo hizo caer en bancarrota, razón por la que llegó a contemplar la posibilidad de volverse un traficante de narcóticos.

De igual manera, el quinto productor de cuadrangulares de por vida en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) reveló que en el 2005, mientras jugaba en la liga de Taiwán, se confabuló con la mafia para recibir dinero a cambio de poncharse tres veces por partido.

También contó su pasado oscuro con los Tigres del Licey, donde según dijo, llegó a romper el roster cuando no veía su nombre, a discutir con gerente y presidente, y hasta manipular una escopeta en el Estadio Cibao, por una acción del manager de entonces Manny Acta.

“El Caballete”, como era apodado el expatrullero del conjunto añil, narró que despilfarró todo el dinero que se ganó, en el proceso se separó de su esposa, y que lo último que hizo fue visitar unos altares (brujos) en Boca Chica, pero que durante esos malos pasos que daba por la vida, Dios puso una persona en su camino para que pudiera restaurarse.

“Mi hermano, yo hasta iba a ponerme a vender droga, como traficante”, sostuvo Alcántara, quien agradeció a Dios y luego a la persona que le habló del Señor el día en que había sido invitado “a una parranda”.

“Cuando tú estás sucio, siempre aparece una persona que todos nosotros debemos temerle, que es el Señor Jesucristo. Cuando yo me vi con el agua en la nariz, despilfarrando dinero, visitando altares a buscar lo que no se me había perdido, ahí es que aparece Jesucristo”, continuó diciendo el hoy predicador del evangelio a Ricardo Rodríguez y Vian Araujo, en una entrevista concedida para el espacio digital “Abriendo el Podcast”.

Alcántara, quien actualmente es coach de los Diamondbacks de Arizona en la Dominican Summer League y que ya fue contactado por Luis Rojas para ocupar esas funciones en el Escogido en el próximo invierno, dijo que desde que se convirtió al Señor, hace once años, se ha mantenido firme, destacando que en dicho lapso no se ha tomado ni un trago de vino.

Aprovechó para agradecer a su pastor, Martín Calderón, de la iglesia Pan de Vida, así como a la pastora Elizabeth Abreu, a los diáconos y demás miembros del centro porque han sido su ejemplo a seguir durante el proceso de restauración.

Era un hombre de la calle

Durante la entrevista Alcántara también confesó que durante sus años como pelotero fue un hombre de la calle al ciento por ciento.

“De la calle, pero full, full, full, yo solo esperaba que me sacaran en el séptimo inning, que por asunto de mi defensa casi siempre ocurría, entonces yo solo esperaba que me sacaran para entrarle a las cervezas en el club house y mirando para las gradas y mandando los telefonitos por pelota”, expresó Alcántara, quien dice sentirse arrepentido de esas acciones.

Reveló que su grado de “mala vida” era tan alto que llegó hasta a combinarse con un árbitro, que prefirió no mencionar su nombre, para que lo expulsara del partido y así tener un pretexto para marcharse del estadio.

Expresó que esos malos hábitos, que no le permitieron desarrollarse al máximo como pelotero y le hicieron salir de juego relativamente joven, es lo que hoy puede testificarles a aquellos jóvenes que pudieran estar llevando esa vida.

“Eso era una inmadurez de mi parte que hoy me arrepiento y yo sé que el Señor me ha perdonado y los fanáticos también”, manifestó el extoletero.

Vendió dos juegos

El tema de la venta de juegos durante la conversación se produjo cuando Alcántara fue cuestionado sobre si llegó a inyectarse esteroides en sus años como jugador activo, a lo que respondió que sí y enseguida dijo: “Yo hasta vendí juego en Taiwán”.

Tras Rodríguez y Araujo decirle que le explicara su revelación, el jugador que debutó en Grandes Ligas con Boston en el año 2000, procedió a decir lo siguiente:

“Yo tenía una chinita (una novia de origen chino) que estaba metida en esa cuestión de la mafia y entonces ella siempre me preguntaba, que aquello, que esto. Ella me llamaba Baby, quién va a lanzar hoy, que esto y lo otro, en el inglés que uno la entendía”, relató.

Siguió explicando que había unos peloteros que también estaban en malos pasos “y cuando me llaman, peloteros dominicanos, me dicen, ‘Caballete, hay tanto para que te poche en par de ocasiones y esto y lo otro’”.

El hombre, que dijo que siendo jugador en Lidom no quería saber de Alberto Castillo, Luis Polonia y Félix (El Gatico) Martínez, “porque le ponían la sangre caliente”, recordó que en ese momento estaba liderando la liga con 15 cuadrangulares y que era muy querido en Taiwán.

“Entonces cuando me ven que yo estoy fallando esa bola como a cuatro pies de mí, dijeron, pero qué es lo que está pasando”, sostuvo, previo a indicar que en una ocasión le dieron 15 mil dólares por poncharse tres veces y que en otra oportunidad pactaron por 17 mil, “pero en ese juego no me lo dieron porque hice contacto con la pelota y di un doble productor de dos carreras”.

Manifestó que a raíz de esa acción los ejecutivos del equipo empezaron a investigarlo, llevándolo incluso a observar los videos para que constatara la diferencia de swings entre los juegos no pagados y los vendidos.

“Yo puse de ejemplo a Sammy Sosa, y le dije Sosa es uno de los máximo jonroneros en Grandes Ligas y había noche que se poncha cuatro veces y entonces, porque yo me ponche cuatro veces ustedes me quieren a mi crucificar”, se defendió Alcántara, añadiendo luego que se llegó a juntar con la mafia en un bar para recibir el dinero.

Este incidente provocó que el pelotero decidiera abandonar esta liga asiática, la cual se vio afectada fuertemente por la intromisión de la mafia.

Ese mismo año fue hallado muerto en su habitación su compatriota Mario Encarnación, sin que nunca se precisara la causa de su fallecimiento.

Otros malos comportamientos

Alcántara también reveló que en sus años de novato en el Licey tuvo que actuar con rebeldía para que le permitieran jugar.

Entre esas malcriadezas, citó la vez que discutió con el gerente de la época, Rafael Landestoy, para que le diera juego o lo cambiara; al dirigente Ron Washington le rompió el lineup, porque no figuraba en el mismo, y siendo Manny Acta el dirigente del equipo, en un partido celebrado en Santiago, llegó hasta agarrar una escopeta, disgustado porque no fue incluido en el roster del día.

“Cuando yo me doy cuenta que meten a Willy Otáñez de emergente, estando yo ready, y le bateaba bien a Arnaldo Muñoz, y me doy cuenta que no estoy en el roster. Yo subí al club house y le digo a Junior, ‘deme la escopeta, yo no sé si tiré un cartuchazo’”, manifestó Alcántara, quien dijo que en ese tiempo era usual que los peloteros anduvieran con sus armas.

Dijo que volvió a ofenderse con Acta en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya cuando lo sacó casi de la caja de bateo y trajo al plato de emergente a José (Café) Herrera.

“Yo subí al dogout y me di mi jumo como siempre me lo daba y lo esperé que llegara a la oficina y fui a protestarle, porque usted me sacó, me dijo que analizó que Herrera podía dar el hit, pero le dije, ‘¿y por qué usted me dejó llegar a la caja de bateo?’”, manifestó Alcántara, aclarando que esta última parte fue lo que no le gustó.

El exjugador admitió ser el responsable de todas las travesuras que protagonizó en ese club y que cuando el Licey lo cambió al Escogido, sabía que podía pasar.

“Fue un golpe duro, pero esto se espera venir, porque cuando tú tienes discusiones con gerentes, con presidente del equipo (Pepe Busto), rompí lineup, entonces todas esas malas noticias recorren”, reflexionó Alcántara.

¿Por qué no se estableció en Grandes Ligas?

Durante el conversatorio, que duró una hora y seis minutos, Alcántara fue cuestionado sobre las razones por las que no se estableció en Grandes Ligas.

“Por mi indisciplina, por mi perversidad, por mi rebeldía, yo era demasiado rebelde”, indicó el exjugador, quien, en 51 partidos en las Mayores con Boston y Milwaukee, entre el 2000 y 2002, conectó 31 imparables, incluyendo 6 jonrones, con 15 carreras empujadas y promedio de bateo de 270.

Fue precisamente este mal comportamiento que lo indujo a protagonizar el incidente con los Pawtucket Red Sox, filial AAA de Boston en la Liga Internacional, el 3 de julio de 2001.

Después de haber sido golpeado por segunda vez por el lanzador Blas Cedeño, Alcántara se dio la vuelta, pateó al receptor Jeremy Salazar, con un golpe de karate, en la máscara antes de dirigirse al montículo, tirándole un puñetazo a Cedeño. El incidente le costó una suspensión de seis partidos y su lugar en el equipo All Star de la Liga Internacional.

“Yo me hice más popular por esa pelea que por la pelota. Yo soy el quinto mejor jonronero en la Liga Dominicana y a mí no me conocen por los 52 jonrones que di aquí, ni por 300 y pico que di en los EE. UU, por esa pelea a mí me conocen más”, manifestó Alcántara, previo a agregar que ese episodio le tronchó su carrera.

El hoy transformado hombre reconoció que no se dejó asesorar psicológicamente, pese a la gran formación hogareña de su casa.

“Lo que pasa es que la fama no es para todo el mundo y yo no estaba preparado para ese escenario”, dijo.

“A mí me caía malísimo Alberto Castillo, Luis Polonia y El Gatico Martínez”, confesó Alcántara antes de explicar que esto se debía a que estos jugadores “le ponían la sangre caliente”, porque hablaban mucho.

Con respecto a Castillo, dijo que este además de llevar buenos partidos en combinación con los lanzadores, también era el que se encargaba de mandar a pegar los pelotazos.

