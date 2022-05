Ivica Zubac cree que los Clippers extenderán su opción de equipo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La agencia libre da comienzo el 30 de junio, por lo que también supone la fecha límite para aceptar las opciones de club o jugador de cara a la próxima temporada. Ivica Zubac es uno de esos jugadores que solo dependen del sí de los Clippers para permanecer un año más en Los Angeles a razón de 7,5 millones de dólares. El pívot croata aún no ha tenido ninguna conversación con la franquicia mientras disfruta de sus vacaciones por Europa. Pero está bastante convencido de su continuidad en la organización que gobierna Steve Balmer. «Me quiero quedar y creo que ellos quieren que me quede» declara Zubac para Eurohoops en una entrevista realizada en Belgrado, Serbia.

Ivica aprovechó la charla para valorar su temporada en términos generales. «Pienso que lo he hecho mejor que en años anteriores. He mejorado en algunas cosas y he tenido más oportunidades en ataque». Esta temporada ha sido la primera de Tyronn Lue al mando y, aunque no hayan terminado cumpliendo el objetivo de los playoffs, parece que se ha ganado el respeto de todo el vestuario. «Es genial. Espero que continúe como hasta ahora. El entrenador y los compañeros confían en mí y estoy disfrutando mucho. Cada año juego más minutos así que con suerte este curso jugaré aún más» asegura Zubac.

La idea de la franquicia es mantener el mismo núcleo de este año contando con Kawhi Leonard y Paul George durante todo el curso y con Norman Powell y Robert Covington ya completamente insertos en dinámica. Aunque obviamente no se descartan algunos movimientos para rematar la plantilla. De momento la extensión del croata es el único asunto pendiente que tienen que gestionar imperiosamente los Clippers antes de la apertura de la agencia libre. Antes de agosto tendrán que decidir si garantizan el contrato de Terrence Mann y todo apunta a que optarán por la continuidad de ambos.

