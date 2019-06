Ivanchuk: “Los jóvenes jugadores traen una nueva visión al ajedrez”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LEÓN.- El excampeón del mundo de ajedrez de partidas rápidas, el ucraniano Vassily Ivanchuk, participará, por cuarta ocasión, en el torneo Magistral de ajedrez Ciudad de León en su trigésima segunda edición que se disputará del 4 al 8 de julio.

Antes ha concedido una entrevista a EFE y ha dicho que buscará su segundo triunfo en el torneo tras el conseguido once años atrás (2008) ante el indio Viswanathan “Vishy” Anand.

En 2009 y 2013 cayó ante el vigente campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen y el Gran Maestro holandés Anish Giri, respectivamente.

Ivanchuk, una de las grandes leyendas del ajedrez mundial de todos los tiempos, será uno de los dos cabezas de serie del torneo decano en España junto con el iraní de 18 años Parham Maghsoodloo, mejor jugador de Irán de todos los tiempos y vigente campeón mundial sub-20, que tendrán como rivales en semifinales al indio excampeón del mundo sub- 10 Nihal Sarin y al leonés Jaime Santos.

Pregunta: ¿Qué le atrae del Magistral para volver una vez más al torneo?

Respuesta.- La posibilidad de luchar contra jóvenes talentos y sentirme mejor y aún más creativo.

P: ¿Qué recuerdos tiene de las ocasiones anteriores en las que disputó el Magistral?

R.- Recuerdo una muy interesante partida contra Magnus Carlsen aquí y quiero volver a jugar contra él. ¡Si es posible, León puede ser un excelente lugar para ese enfrentamiento!.

P: En esta ocasión competirá contra jóvenes talentos. ¿Qué piensa de cada uno de ellos?

R.- No les conozco bien, así que necesito ver su juego primero y solo después de ésto, crear un plan de preparación.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la coexistencia de tantos jugadores jóvenes en el ajedrez actual?

R.- Es bueno que muchos jugadores jóvenes puedan jugar ahora al más alto nivel. Siempre traen una nueva visión del ajedrez y estoy muy feliz por esto.

P: ¿Se está produciendo una revolución en el ajedrez con la aparición en los últimos años de jugadores de países como China, India o Irán que tradicionalmente no eran países donde se jugaba al ajedrez?

R.- Bueno, yo no considero este hecho como una revolución. A mi me parece un proceso totalmente normal. Me gusta jugar en torneos en China, así que espero que haya la posibilidad de jugar en la India e Irán también. Según la leyenda y algunos documentos, el ajedrez nació en algún lugar de estos países.

P: ¿Pueden los jóvenes talentos igualar o superar leyendas como usted u otros jugadores históricos como Karpov o Kasparov?

R.- Depende de cómo trabajen en el ajedrez y, por supuesto, de los patrocinadores y entrenadores, que los apoyen. No es una meta fácil, por supuesto, pero al mismo tiempo, tampoco es imposible.

P: ¿Ha cambiado mucho el ajedrez en términos de juego y estilo en los últimos años?

R.- Puede ser, no el estilo de juego exactamente, sino los métodos de preparación y, seguramente, el proceso de análisis. Pero no tengo idea si el espíritu de lucha de los mejores jugadores de ajedrez realmente cambió de alguna manera.

P: ¿Se ve jugando muchos años ajedrez de alto nivel?

R.- Sí, creo que sí. Treinta años en el nivel más alto, seguramente, puede ser incluso un poco más.

P: ¿Se consideraría un genio?

R.- ¡Es una pregunta demasiado difícil para mí!. Pero casi siempre intento jugar en mi propio estilo y hago mucho entrenamiento para que mi estilo sea más colorido.

P: ¿Ha habido algún jugador que le haya sorprendido o fascinado en el pasado o en el presente?

R.- Hay muchos. Recuerdo que cuando era niño, Alekhine y Botvinnik tuvieron la mayor influencia para mí. El ajedrez moderno es diferente. Estoy realmente impresionado de cómo ha jugado Magnus Carlsen durante este año. También reconozco el gran progreso de Jan Nepomniashchi.

P: ¿Qué le faltó para ser campeón del mundo absoluto, no solo en la modalidad de ajedrez rápido?

R.- ¿Es una cuestión solo de mí o de alguien más?. ¿Grischuk o Karjakin o Aronian por ejemplo?. Si es sobre mí, bueno … puede ser el ajedrez clásico. El campeón del mundo, Tytle, no fue tan necesario para mí como lo fue para otros jugadores, que los alcanzaron con éxito. Pero… todavía tengo una oportunidad, ¿por qué no? EFE

