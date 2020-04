Iván Tovar echó a volar “en espiral hacia el universo”

​El pasado día 13 recibí el mensaje de un amigo que me decía que Iván Tovar acababa de morir en Santo Domingo. O lo que es lo mismo: que acababa de morir, con 78 años recién cumplidos, uno de los grandes representantes del surrealismo internacional.

​Iván Tovar había nacido en 1942 en San Francisco de Macorís (República Dominicana) y con 21 años se traslada a la capital francesa, donde reside casi dos décadas y alcanza su madurez como pintor, exponiendo su obra en Estocolmo, Luxemburgo, Nueva York, Lisboa, etc.

​La primera vez que Tovar estuvo en Galicia fue en 1963, cuando el barco que había de trasladarle al París de las vanguardias hizo escala en el puerto de Vigo, donde pasó unas horas comprando en una sastrería de la ciudad unos pantalones de pana.

​La segunda fue un 12 de mayo de 2014, con motivo de la inauguración y permanencia de su exposición antológica en la Fundación de su amigo Granell en Santiago, comisariada por el también dominicano Frank Pimentel de Lemos, con raíces en Monforte. A Iván le gustó entoncesla ciudad de Compostela, la paz y seguridad que respiraba en sus calles, y donde -como en la “Muzurca” de don Camilo, me decía-, “llueve mansamente y sin parar (…) sobre la tierra que es del mismo color que el cielo, entre blando verde y blando gris ceniciento”. En ese corto espacio de tiempo, apenas tres meses, Tovar vivió en la calle de la Conga en un edificio de galerías blancas, frente al muro del patio y huerta de las monjas de San Paio.

​La tercera y más larga estancia de Iván en Galicia -casi cuatro años- se produjo en Santiago a partir de un 25 de julio de 2016 hasta poco antes de su muerte. Su salida de Santo Domingo fue una sorpresa para algunos, una huída, un viaje premeditado y planificado como un secreto de estado. Iván Tovar siempre ha huído de los adioses y las despedidas anunciadas. Y estoy seguro de que siempre se sintió de paso en cualquier lugar del planeta.

​En Santiago vivió también como un fraile franciscano, en la austeridad de su apartamento universitario de la calle del Franco, la másconcurrida de restaurantes de todo el casco histórico compostelano. Sorprende que pudiera elegir el más bullicioso tramo de la ciudad un hombre que siempre buscó el aislamiento, disfrutando de soledades machadianas. Pero, en cambio, y esa era la razón de su céntrico retiro, todo estaba para el a pocos metros de distancia, más a mano.

​Durante este tiempo he compartido con él, en su casa o en la mía, o en los bares de todos,momentos irrepetibles. Aquí hizo -como siempre hizo- lo que quiso. Y entre esas cosas que quisoestán los veinticinco dibujos surrealistas que realizó, doce de ellos para la carpeta de serigrafíasque hicimos juntos con motivo de su exposición en la galería Luísa Pita, y a la que di por título “Geometrías de lo insondable”.

​Pocos meses después, el 13 de junio de 2018,viajamos una semana a París, la ciudad soñadaque le reconoció, en los años sesenta y setenta del pasado siglo, como uno de los grandes pintores de vanguardia, y en la que se reencuentra con viejos amigos como Jean Michel Gautier y su mujer Giovanna, Yves Vizcaíno y Belaich, entre otros. Pero a Iván, la ciudad ya no le parece la misma, ni siquiera ciertos locales como el mítico “Le Dôme“, en el que conoció a José Pierre a través de su otro gran amigo, Agustín Cárdenas, en cuya terraza compartimos una caña de cerveza.

​Asi que Iván regresa a Santiago con cierta tristeza, se refugia de nuevo en su austero apartamento compostelano e intenta retomar la pintura de cabellete. Pero sus achaques son cada vez más frecuentes, los pinceles se le resisten y las salidas de su casa se vuelven cada vez más esporádicas.

​A la vuelta del verano, un 2 de octubre, me llama para anunciarme que el Comité Premio Nacional de Artes Visuales de su país acaba de concederle el galardón correspondiente a 2018. Poco tiempo después y, coincidiendo con FITUR, el Banco de Reservas de la República Dominicanay la embajada inauguran una exposición en la madrileña Galería de Arte David Barcía, con 15 obras suyas, pertenecientes a diferentes épocas y distintas colecciones privadas.

Casa de Iván Tovar en Santiago de Compostela

​El pasado 6 de marzo, y acompañado por su hija Daniela, Iván Tovar abandona Santiago de Compostela en dirección a una clínica de Santo Domingo. Y lo hace de nuevo sin avisar, por sorpresa, sin despedirse apenas, “ligero de equipaje”, presintiendo tal vez, como en la mítica canción de Aute , “que tras la noche / vendrá la noche más larga“. Y así es. ​Un mes y una semana después de dejarnos sus huellas entre las pétreas losas del Paris-Dakar de la ciudad que le ha acogido en sus últimos años, Iván Tovar ha muerto en el Caribe que le vió nacer. Me cuentan que apenas los íntimos han podido despedirle. No importa. El que ha muerto es un artista de pocos amigos (no con cara de pocos amigos, que eso es otra cosa), un pintor abismal de silencios al que tampoco le gustaba despedir a nadie, ni asistir a funerales o entierros. Me lo dijo un día en su casa de Jarabacoa, a los pies de la cordillera dominicana, cuando le pregunté si, en su época de París, se encontraba entre las cinco mil personas que asistieron al entierro de Breton: “Yo nunca fuíal entierro de nadie -respondió-, pues a mí me gusta ver a la gente viva. Y es que tengo la sensación de que, cuando muere un pariente o un amigo, lo estoy enterrando si asisto a su despedida, mientras que si no voy, para mi sigue vivo en mi memoria”.

​Ahora, tras recordar esta frase, entiendo por qué se ha ido casi sin avisar, sin despedirse…! Lo que importa es que se ha ido el mayor surrealista de la República Dominicana, el artista que empezó de niño dibujando antes que pintando, y acabó sus días, al final del Camino de Santiago, dibujando de nuevo esas “geometrías de lo insondable” que ambos compartimos y que ha sido la última obra que nos ha dejado. Lo que importa ahora, insisto, es que se nos ha ído un poeta; un poeta que, en su “Caja de doble piel”, escribió que “cuando acaba de cantar, echa a volar en espiral hacia el universo”.

Por: *Paco López-Barxas

Sobre el autor:

Escritor español, periodista y crítico literario.

Colaborador en las revistas Quimera, Leer y Grial, fue profesor de literatura, director del Xornal Diario en Pontevedra, responsable de Comunicación en el Consorcio de Santiago de Compostela y redactor jefe de informativos de la Televisión de Galicia. En el campo de la política fue director general de Promoción y Difusión Cultural y director general del Libro, Bibliotecas y Archivos en el Gobierno de la Xunta de Galicia. Autor de libros sobre literatura, sobre escritores que admira como Stendhal, Machado o Cela y de cuentos ilustrados para el público infantil. De su producción literaria destacan las obras En torno a Antonio Machado (1988), Eugenio Granell. O surrealismo felizmente vivo (1991), Palabra de autor, palabra de autora (2005), No xardín das mandrágoras (2006), Confieso que he leído (2017), O ladrón de paxaros (2006), Sar e Sarela, os monstros de Compostela (2006), A avoa do nobelo branco (2009), Pedro, ladrón de historias (2017) y Nemo e Sabela polos parques de Compostela (2017).

