Ivan Nova y Eloy claves en el triunfo de White Sox ante los Cubs

Alex Colomé salva el 20 del año y Robel García sacude 2do Hr

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- El dominicano Iván Nova llevó la blanqueada hasta la sexta entrada para su primera victoria en casa en ocho intentos, Eloy Jiménez y José Abreu dispararon cuadrangulares y los Medias Blancas derrotaron el domingo 3-1 a los Cachorros para rescatar el empate en la serie de dos partidos entre las novenas de Chicago.

Nova (4-7) finalmente ganó en el “Guaranteed Rate Field” después de acumular registro de 0-4 y 8.31 de efectividad en sus primeras siete aperturas en casa. El derecho permitió cinco imparables en cinco innings y dos tercios, en los que ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

El dominicano Jiménez sacudió un cuadrangular a jardín central ante Kyle Hendricks en el cuarto episodio.

El cubano Abreu terminó con tres imparables, incluyendo un jonrón solitario ante Brad Brach en la quinta entrada que colocó la pizarra 3-0.

Yoán Moncada llegó a 13 juegos con al menos un imparable, la racha más larga en su carrera, con un sencillo.

El también dominicano Alex Colomé trabajó la novena para su 20mo salvamento en 21 oportunidades, al forzar al puertorriqueño Víctor Caratini a un rodado para doble matanza después de un sencillo de Jason Hayward, y concretar el sexto triunfo de los Medias Blancas en sus últimos nueve compromisos.

Con foja de 42-44, los Medias Blancas tienen su mejor registro antes de la pausa del Juego de Estrellas desde el equipo de 2016 que llegó con 45-43.

Por los Cubs, el dominicano Robel García, disparó cuadrangular en el séptimo episodio ante los envios de Aaron Bummer.

Hendricks (7-7) perdió su tercera apertura en fila después de tener marca de 6-0 en sus ocho inicios previos. El derecho admitió dos anotaciones y cuatro imparables en cuatro innings en su segunda apertura luego de una ausencia de casi dos semanas por una inflamación en el hombro derecho.

Por los Medias Blancas, Los dominicanos Eloy Jiménez de 3-1 con dos impulsadas y una anotada; Leury García de 3-0. Por los Cachorros, Robel García de 3-1 con una producida y una anotada.

Kept that one fair. pic.twitter.com/48vDhdB0S2

— Chicago White Sox (@whitesox) 7 de julio de 2019