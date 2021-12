Iván Nova, un escarlata desde niño que disfruta lanzar con el Escogido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Vestir el uniforme de los Leones del Escogido siempre ha sido un orgullo para el lanzador Iván Nova, quien se considera fanático escarlata desde niño.

Según una historia enviada del equipo rojo, el nativo de San Cristóbal dice estar disfrutando al máximo su regreso a la pelota dominicana, tras ausentarse por espacio de 11 campañas.

Lo vivido por Nova esta temporada ha sido tan memorable para él, que consideró la primera salida de su retorno como el mejor momento que ha disfrutado en la Lidom y lo comparó con su debut en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, en el 2010.

“Es un momento que me ha tocado fuertemente y más he disfrutado, luego de tanto tiempo sin lanzar acá”, expresó el derecho, el cual en sus primeras tres salidas este año con el Escogido lanzó de forma impecable, alzándose con la victoria en cada una de esas presentaciones en las que no permitió anotaciones en 17 entradas, con WHIP de 0.77.

Nova no lanzaba en el béisbol invernal desde la campaña 2009-2010, cuando realizó su debut con el Escogido, donde registró 1.05 de efectividad, retiró 17 por la vía del ponche y tuvo WHIP de 0.82 en 25.2 episodios.

“Siempre quise volver a lanzar pero no se me había presentado la oportunidad. Sentir esta fanaticada y compartir con los compañeros es muy bueno, y eso me llena de motivación”, indicó el experimentado lanzador de 11 años de ejercicio en las Mayores.

Valoró como una gran experiencia aquella temporada de novato en el país e indicó que le ayudó a estar preparado para su llegada a la gran carpa.

A pesar de tener una destacada actuación en el 2009, señaló que ahora disfruta más el momento, ya que hace 11 años le fue difícil adaptarse por la inexperiencia.

“Ahora uno tiene más experiencia y sabe cómo enfrentar ciertas situaciones, lo que me hace disfrutarlo más”, añadió el derecho, que tiene como ligamayorista récord de 90 ganados y 77 perdidos, 963 ponches, en 240 partidos.

Nova describió lo que se vive al jugar en la Lidom, tal si fuese un partido de playoffs en Grandes Ligas.

“La adrenalina aquí es tremenda, desde que estás en el bullpen se siente el calentón y flojeras en las piernas que son cosas del juego. El qué no sienta nada de eso, al final del día no le gusta la pelota”, añadió el lanzador más destacado de la pasada semana en el Pelotero Estrella.

