Iván Gatón: “No se sabe qué derrotero pueda tomar el conflicto Rusia-Ucrania”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El académico y analista geopolítico Iván Ernesto Gatón considera que ya se rompió la vía diplomática para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, y estima que el presidente ruso Vladímir Putin cometió una “violación flagrante” al atacar al vecino país, lo cual decreta la aniquilación del derecho internacional.

Su criterio es que los hacedores de política de Occidente perdieron la perspectiva histórica y subestimaron la historia y la psicología del pueblo ruso, ignorando también las advertencias de George Kennan y Henry Kissinger. Estos dos diplomáticos decían que la OTAN no debía expandirse y que Ucrania debía mantenerse como un “espacio neutral”, para así evitar que Rusia se sintiera amenazada.

Gatón afirma que ignorar esas advertencias le dio a Putin “una excusa” para emprender el conflicto armado, cuyo sendero dibuja una incertidumbre.

“La humanidad no sabe qué derrotero pueda tomar esta situación. La situación para el largo plazo no tiene una definición, no hay nada en concreto. El derecho internacional dio sus últimos estertores, y eso sí es peligroso para la humanidad. Esto es una ruptura catastrófica para la especie humana”, reflexiona mediante entrevista telefónica.

“Se perdió el sentido del límite en las potencias, el equilibrio de poderes, y ese es un elemento nefasto, porque es un mundo interdependiente. Estamos en un mundo multipolar, de realismo político. Es un panoramo difícil”, continúa.

Para él, esa acción armada de Rusia muestra que la desmesura de las potencias está desatando “un cambio de geocultura”, donde la visión eurocéntrica y occidentalista ya no es hegemónica en el mundo.

El experto lamenta que los grandes países sigan actuando de acuerdo a sus propios intereses, pues el mundo actual es multipolar y ya no existen los intereses particulares: “Todos estamos vinculados”.

El cerco a Rusia y los problemas mundiales

Gatón observa que la Rusia de Putin está rodeada por la OTAN, organización que está en países limítrofes como Bulgaria, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía.

Él piensa que, en vez de hacer guerras, la humanidad debería unirse para abordar los problemas fundamentales del mundo, como son el calentamiento global y la sobrepoblación.

Su criterio es que Occidente provocó que Moscú cayera en manos de Beijing, sobre todo porque Estados Unidos impuso sanciones y menospreció a Putin.

El geopolitólogo plantea que se está viviendo una “anarquía comparativa”, encendida por conflictos más calientes que los de la Guerra Fría, y cree que el conflicto actual es el tiro de gracia al derecho internacional, que ya había sido pisoteado en Kosovo, Irak y Crimea.-

