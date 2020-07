Ito Bisonó suma sectores independientes y conservadores a candidatura de Abinader 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político Víctor “Ito” Bisonó integró los segmentos no partidistas y de línea conservadora a la candidatura presidencial de Luis Abinader, candidato a presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), acción realizada en la recta final rumbo a las elecciones de este domingo 5 de Julio.

Según nota de prensa, tras haber formalizado acuerdo programático de coalición en el mes de abril, el cuatro veces diputado realizó diversas actividades en todo el país enfocadas en sumar votantes tradicionalmente más independientes y que según el promedio de encuestas, tendrían la llave de una victoria en primera vuelta.

Bisonó, de formación política socialcristiana, hizo un llamado a que los dominicanos creyentes, defensores de la vida y comprometidos con los valores fundacionales de la nacionalidad, a apoyar la propuesta del cambio que representa Abinader, para no solo poner fin a 16 años de gobiernos peledeistas, sino para dar inicio a una nueva era en el país.

La nota también resalta, que entre los sectores que ha sumado Bisonó a nivel nacional se encuentran los movimientos de jóvenes cristianos “Somos Más”, “Generación RD”, “Un Voto Diferente”, el voluntariado nacional “Ito más Luis”, “Ingenieros con Luis Abinader” del Cibao.

Igualmente, se integraron el movimiento “Inyectando” en San Cristóbal, además de empresarios, representantes de las iglesias evangélicas, dirigentes políticos y comunitarios de otras tendencias políticas.

“Tenemos el deber patriótico de hacer realidad el anhelo de cambio que vemos a lo largo de todo el territorio nacional. Es hora de abrir las puertas a la transformación que necesitamos para salir adelante en este momento tan importante y que solo es posible desplazando del poder a una cúpula soberbia e indolente”, expresó Bisonó.

Asimismo agregó que “este domingo, no se está votando por un color partidista sino por el rojo, blanco y azul, no es por una sigla sino por el Escudo Nacional y no es por un gobierno, sino por el futuro de esta nación. Marchemos hacia adelante con la mente puesta en Dios, la Patria y la Libertad para materializar ese triunfo en primera vuelta”.

Anuncios

Relacionado