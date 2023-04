Ito Bisonó reacciona a críticas y aclara no se negó a hablar sobre precio del petróleo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, reaccionó este jueves a las críticas suscitadas en torno a su alegada negativa a responder a una periodista sobre el precio del petróleo y los combustibles en el país.

Durante una entrevista en exclusiva para El Nuevo Diario, con el periodista Jaime Rincón, el funcionario aclaró que durante su comparecencia al traspaso de mando de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, fue abordado por la prensa y respondió varias inquietudes, por lo que, según alega, una vez terminó el conversatorio se marchó hacia su destino.

Bisonó continuó narrando que fue ahí cuando la periodista se le acercó cuestionándole sobre el petróleo y al entender “que había terminado con ella me devolví y le dije: tú eres muy amable, muchas gracias. Veámoslo otro día”.

“Y seguí, luego veo que como que fabrican, se fue. El primer extrañado fui yo”, agregó.

El ministro de Industria y Comercio dejó claro que si “hay alguien que es accesible, que responde, que me siento ser amigo de cada uno de los que me abordan y no tengo porqué decir lo contrario de ellos, soy yo”.

En tal sentido, el titular de Industria y Comercio recordó que la gente tiene todo el derecho a saber y que además de eso lo saben cada viernes, cuando el Ministerio que dirige ofrece los datos sobre el precio de los carburantes.

Precisó que su posición sigue siendo la misma desde antes de llegar al Gobierno y una muestra de ello es que el presidente Luis Abinader envió al Congreso un proyecto de ley que procura modificar la Ley de Hidrocarburos.

Dijo que dentro de las propuestas a modificar en la referida legislación, están entender mejor el proceso de los combustibles, aclarar la fijación de los precios y otros temas “complicados de saber”, no aquí, sino en todas partes del mundo.

Expuso que lo cierto es que el Gobierno ha destinado más de mil millones de dólares para subsidiar los combustibles. “Los subsidios sí son reales y se pueden contactar”.

Queremos que bajen

Aseveró que los más interesados en que el precio de los carburantes baje de precio “somos nosotros”, pues adujo que es una forma de que se beneficie el pueblo.

Víctor -Ito- Bisonó agregó que los servicios a los combustibles han contribuido para que la República Dominicana continúe siendo el único del continente con mejor paz social.

Invitó a abrir las redes de El Nuevo Diario para que cualquiera que no sea periodista pregunte y hable de lo que quiera, pues reiteró que está dispuesto a responder.

Relacionado