Ito Bisonó: “Los combustibles están más baratos que en los Estados Unidos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito-Bisonó Haza aseguró este sábado que los combustibles están más baratos en República Dominicana que en los Estados Unidos, por lo que entiende que las protestas que se realizaron hace poco en varias provincias del país, en reclamo de disminución del precio de los carburantes, no fueron justas.

“Los combustibles están más baratos aquí hoy, independientemente de cualquier discusión. Están más baratos que en los Estados Unidos y de cualquier país de la región porque por el subsidio que del gobierno nosotros damos subsidiando este fin de semana cien pesos el galón de gasoil, son mil quinientos millones semanales”, expresó Bisonó al ser entrevistado en el programa Encuentro Extra que produce los sábados por Color Visión, el periodista Cristhian Jiménez.

Dijo que el gobierno continuará haciendo el sacrificio de subsidiar los combustibles gracias al ahorro que ha hecho el gobierno.

“Hasta ahora no tenemos problema hasta ahora los ingresos extraordinarios, el manejo con mucho cuidado del presupuesto las instrucciones del Presidente a cada Ministerio Público, además lo que estamos hablando aquí los gabinetes que hace presidente quincenal mensual son con instrucciones y clara de ahorrar para mantener los subsidios y para mantener la inflación”, agregó.

Subsidios

El gobierno implementa subsidios a los combustibles para que se produzca un aumento, como está sucediendo en otros país, debido a los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Para Ito Bisonó los subsidios no son sostenibles en el tiempo, porque afecta la salud de la economía que exhibe el país.

“Por eso hay en el mundo, una economía de libre mercado de competencia deficiencia de calidad por eso nosotros del Ministerio desarrollamos e implementamos una política de calidad, para que nosotros podamos portar para que no te productos sean los adecuados y por lo que paga el consumidor.

Ahora vivimos tiempo extraordinario, aquí está la misión del Fondo Monetario Internacional, nosotros tuvimos con ello la semana pasada, haciendo una evaluación en el Ministerio y se quedan sorprendidos porque el subsidio, de este modo no se puede sencillamente ver como un subsidio se puede ver o como una inversión, o como una acción de estabilidad social económica y política”.

Puntualizó que la República Dominicana está en el ojo de todos los inversionista en mundial, porque ante la coyuntura de de la rotura de la cadena de abastecimiento de que ya un furgón cuesta traerlo de China 20 mil dólares, o ya se están encareciendo los de Brasil que ya están en 6 mil dólares.

“Esos inversionistas ven cuáles son los socios cercanos eso han llamado ni un solo lo está usando las costas cerca, los amigos que tienen economía saludable lo que tienen garantía jurídica que no cambian las reglas del juego dónde hay cierta estabilidad, en comparación con los países”.

Dijo que el subsidio a los combustibles, controla de alguna manera la inflación y evita que la economía no se dispare cómo se está disparando en el resto del mundo con el aumento exorbitante de los hidrocarburos y su impacto social.

“ Nosotros aquí tenemos una inversión que del ahorro del presupuesto porque todavía para el subsidio no se ha erogado o no se han pedido préstamo, sino que del ahorro del presupuesto recordando a los ministerios, recortando las nóminas que desde el principio se hizo, recortar los gastos que no son necesario y bueno y se está subsidiado”, señaló.

Ley libera aranceles

Asimismo, el funcionario defendió la decisión del gobierno de Luis Abinader, de liberar, a través de una legislación a 67 productos del pago de aranceles para posibilitar que esos productos lleguen a buen precio a la población.

“Como hombre de fe creo en que los hechos la palabra la vista es lo que lo que al final prevalece pudiera te a cada cual tiene sus argumentos que es lógico y en la democracia, pero el tiempo pasa pasarán seis meses después de la promulgación y la ciudadanía, verás los resultados de la administración de esa Ley”, expresó el titular de Industria, Comercio y Mipymes,.

Bisonó recordó que al igual que como sucedió con la administración de todo lo que tuvo que ver con la pandemia que ocasionó la covid-19, en lo relativo a la aplicación de las vacunas para reabrir el país, el presidente Luis Abinader está siendo un pionero en la toma de decisiones que tiene el propósito de contribuir a la calidad de vida de los dominicanos.

“El equipo económico, lo que ha visto es la manera de ir delante de los acontecimientos. De nosotros poder tener una puerta abierta para cualquier coyuntura, donde falte el abastecimiento de 10 millones de dominicanos que a veces son más porque son los turistas y porque es el mercado haitiano que cruza sigilosamente en los mercados, que muchas veces hasta difícil de cuantificar. Y nosotros tenemos que garantizar eso”, aseguró Bisonó.

Manifestó que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene que cuidar los industriales, así como también a los productores nacionales, inversiones, la garantía jurídica de esas inversiones.

