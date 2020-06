Ito Bisonó expresa respaldo candidatura a diputado de Alfredo Pacheco

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado por la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, Ito Bisonó expresó este lunes su respaldo a Alfredo Pacheco, candidato y actual diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). ⁣

⁣Un comunicado indica que, en un acto realizado en su oficina política, Bisonó definió a su equipo de colaboradores como “su familia” y resaltó que, con el respaldo de estos, Pacheco logrará ser el diputado más votado de la circunscripción.⁣

⁣Asimismo, expresó que cuando llegó a la circunscripción encontró a Pacheco. Haciendo referencia a la exitosa experiencia y carrera política del diputado perremeísta.

“Hoy estamos aquí con mi equipo de trabajo, cuando yo entre a la circunscripción 2 encontré a Pacheco. Ahí hemos compartido en las buenas y en las malas, incluso acompañándolo en sus aspiraciones de otro tipo”, dijo el legislador.

“Hoy que no voy de diputado por la circunscripción sé que los dirigentes que me han acompañado todo este tiempo estarán en buenas manos acompañando a Pacheco en esta travesía de reelegirlo como diputado más votado si no el que más, y yo espero que sea el próximo presidente de la cámara también”, dijo Bisonó durante unas palabras pronunciadas en el acto. ⁣

⁣Agregó que “Pacheco y su experiencia, es garantía de buena representación, como lo ha sido él, para la circunscripción 2 y el país; invitó a su equipo político a marcar la cara de Pacheco, como si fuera la propia y lograr que él sea el más votado“. ⁣

De su lado, Pacheco agradeció el apoyo de Bisonó y destacó la gran labor que han realizado en la cámara de diputados y su compromiso de impulsar transformaciones en el poder legislativo para beneficio de la ciudadanía.

