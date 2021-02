Ito Bisonó: Estamos desmantelando las mafias de los combustibles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, afirmó este jueves que luchar contra el comercio ilícito de los combustibles es una prioridad de su gestión, por lo que en la actualidad ha comenzado a desmantelar las mafias de los derivados del petróleo en la República Dominicana.

A través de su cuenta de Twitter, Bisonó sostuvo que con tales fines sostuvo una agenda de trabajo esta mañana con el organismo encargado de mantener el control de los carburantes.

“Estamos desmantelando las mafias de los combustibles. Por eso hoy sostuvimos una agenda de trabajo con la directiva del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles. En mi gestión frente al frente del MICM la lucha contra el comercio ilícito es una prioridad”, sostuvo Bisonó.

En ese sentido, el funcionario manifestó que en conjunto con el referido cuerpo trabajan una política nacional de seguridad y control de los procesos de distribución y comercialización de combustibles, y que van a adquirir nuevos vehículos, capacitar al personal y equipo técnico a fin de optimizar el trabajo que realiza ese organismo de seguridad.

El pasado martes, el presidente de Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, reiteró que en el aumento en el precio de los combustibles en el país incide una mafia de Estado que no es responsabilidad del ministro de Bisonó.

“Es una mafia, me disculpan porque parece como una defensa, no, la mafia no es Ito Bisonó, lo que pasa es que como Ito hizo la formula, se hizo famoso y entonces hay un problema, este es un país de gente acobardada, este es un país que sabe dónde está el problema, pero a lo mejor porque un perremeísta u otro reformista quiere el puesto de Ito Bisonó, atacan a Ito”, expresó Hubieres.

También dijo que el contrabando de combustibles es otro de los factores que incide en la subida del precio de los carburantes.

Hubieres manifestó que esta práctica, “que la hacen personas poderosas”, involucraba hace dos años 150 mil millones de pesos.

Tras ser cuestionado sobre si no ha informado sobre dicha irregularidad al presidente Abinader, Hubieres dijo que el mandatario conoce eso desde el año 2007, cuando el mandatario apenas empezaba a involucrarse en la política, “porque nosotros se lo dijimos”.

“De aquí salen de Haina 10,15 y hasta 20 tanquero hasta de GLP y nadie lo ve”, expresó el exdiputado sobre el contrabando de combustibles.

El sindicalista dijo que esta práctica nunca ha dejado de pasar, “aunque no puedo decir que ahora esté pasando, pero eso nunca ha dejado de pasar, porque es una mafia”.