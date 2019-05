Ito Bisonó dice que hay que salir de este gobierno para mejorar economía de la gente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El precandidato presidencial, Víctor -Ito- Bisonó Haza dijo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de continuar en el poder solo significará más estancamiento y un deterioro en la calidad de vida de la población.

Dijo que si se aprovecha la oportunidad en el 2020 y surge un gobierno diferente en la manera de dirigir el Estado, se podrán abrir las puertas de una sociedad realmente próspera que según dice está al alcance de todos los ciudadanos.

“Pasemos revista, esta gente tiene la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, la Justicia y hasta a una parte de la oposición intervenida. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada por avanzar las transformaciones que le urgen al país, sino que se han pasado todos estos años desde el 2004 a la fecha solo asaltando al erario público.

No se ha hecho reforma fiscal integral, sino que seguimos con parchos y presupuestos deficitarios y provocando una deuda que se va convirtiendo en impagable. No tenemos pacto eléctrico y se mantiene un sistema caótico, ineficiente y costoso, además de Punta Catalina.

La institucionalidad es solo una palabra bonita mientras la corrupción está de fiesta acompañada de la impunidad y la inseguridad azota al país por las cuatro esquinas. A los gobiernos hay que juzgarlos por sus resultados y este se quemó por lo que hay que cambiarlo para poder seguir adelante.” Declaró el aspirante a la Presidencia de la República.

La deuda pública dominicana ha crecido hasta posicionarse en 53% del Producto Interno Bruto (PIB) en la actualidad, lo cual preocupa a muchos sectores sensatos de la vida nacional. Mientras tanto, la última reforma integral que se ha realizado en el país fue 1991 cuando el gobierno del Presidente Joaquín Balaguer redujo los impuestos, lo cual significó un aumento de 35% en las recaudaciones el año siguiente.

“Ahora bien, no se puede pensar que cualquier cambio de sigla o cara es bueno. Yo lo que les pido es que evalúen bien a quienes le están pidiendo el voto y así determinen quien está haciendo bultos y quien propone algo real.

El PRD – PRM tuvo su oportunidad y el resultado fue el mismo, más deuda, más inseguridad, depredación del medio ambiente, corrupción, reformas para intentar quedarse (2002), ustedes lo recuerdan. Lo único que separa a muchos de los que se están presentando como candidatos son temas personales, que se llevan mal.

Yo puedo decir que me llevo bien con todos, lo mío no es personal, sino que propongo y he hecho algo diferente. Cuando hablo de orden, trabajo y prosperidad es porque tengo una impronta de 17 años en el Congreso, no porque un asesor me dijo que suena bonito sino más bien porque creo en ello y ahí está.

Eso es lo que impulsaremos desde la Presidencia, hacia donde nos dirigimos no por vanidad sino con el pensamiento puesto en Dios, Patria y Libertad.” Concluyó el también congresista.

Anuncios

Relacionado