Ito Bisonó: “cuando el gobierno va a pedir extender el Estado de Emergencia, aumentan casos COVID-19”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El dirigente político Ito Bisonó dijo este lunes a través de sus redes sociales que el gobierno genera un clima de temor para solicitar extensión del Estado de Emergencia, y cuando es aprobado caen los diagnósticos por coronavirus.

Se recuerda que en el boletín de Salud Pública de este lunes se confirmaron 526 casos, siendo esta la cifra más alta registrada en un solo día en el país, por lo que los infectados totalizan 20,126.

En ese orden, dijo que “la estrategia es clara, alarma cuando toca debatir y calma cuando ya pasó la discusión”. Quieren manipular la percepción mediante tácticas de miedo, indicó Bisonó en su cuenta de Twitter.

Bisonó expresó que “coincidencialmente”, cada vez que el gobierno va a pedir extender el Estado de Emergencia, aumentan por mucho los números de diagnósticos. Ya lo vimos el ocho de mayo y el 28 de mayo fechas en que se dispararon las cifras. El ocho de mayo los casos nuevos ascendían a 283, mientras que el 28 de ese mismo mes alcanzaron 345.

Dijo que los números no mienten, “quien te miente es quien los acomoda a su preferencia. Eso es lo que ha estado haciendo el gobierno para generar un clima de temor cuando hay debate en el congreso y luego se calma cuando ya no hay debates”.

“Quieren que no votemos, pero no se les va a dar”, finalizó el dirigente político.

