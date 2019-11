Ito Bisonó: crisis en Haití requiere acción radical

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Como un “drama humano” calificó este viernes Víctor -Ito- Bisonó, la actual crisis en Haití donde unos 6 millones de sus ciudadanos viven con menos de 3 dólares diarios y un 36% está pasando hambruna.

El Presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), exhortó a las autoridades dominicanas y organismos internacionales a tomar acciones radicales.

“Tal crisis requiere acción radical, pero muy mal hacen quienes creen que la solución al problema haitiano es la República Dominicana. Un país de ingreso medio como el nuestro no puede hacerse cargo de una situación tan compleja como esa”, aseguró Bisonó, durante el foro “Desestabilización de Haití: Retos y Desafíos” junto al exjefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Edmond Mulet.

Mediante una nota de prensa estableció que alertó sobre el golpe directo de esa crisis a la República Dominicana por razones geográficas: “Es de especial interés que se puedan tomar medidas concretas para la construcción de una base institucional en Haití, tendiente a la erradicación de la pobreza y ofreciendo las condiciones para que sus ciudadanos puedan vivir ahí”. Calificó como “urgente” que la Comunidad Internacional asuma un rol más allá del subsidio. Para Bisonó la crisis haitiana es uno de los mayores problemas de la República Dominicana y considera importante que todo actor público fije posición constructiva sobre ello. “Estamos a meses de importantes elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Hay temas que trascienden el proselitismo, pues impactan de manera directa no solo a quien sea que encabece el gobierno, sino a la generalidad de la población”, sostuvo durante el encuentro.

Este foro forma parte de las actividades que realiza el CAPP en esa casa de estudios anualmente, donde han participado figuras como el Dr. Héctor Díaz-Santana, ex Fiscal para Delitos Electorales de México, el Profesor Martin Krause PhD de la Escuela de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; la cooperación internacional, con el ex Presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, actual Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); la administración pública con el ex Presidente de Bolivia, Tuto Quiroga y el entonces ex, hoy nuevamente Presidente de Chile, Sebastián Piñera; así como literatura, con el decano del periodismo colombiano y afamado autor, Plinio Apuleyo Mendoza, co-autor de “El Olor de la Guayaba” junto a Gabriel García Márquez y “El Perfecto Idiota Latinoamericano” junto a Carlos Alberto Montaner y Alvaro Vargas Llosa.

