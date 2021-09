(VIDEO) Ito Bisonó asegura mensajes destructivos desarticulan las bases de una sociedad moderna

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó dijo este martes que los mensajes destructivos se han convertido en acciones claramente caóticas que desarticulan todas las bases para una sociedad moderna, desestabilizando nuestra región, tanto en lo político como en lo económico, mirando con ellos los espacios multilaterales.

Bisonó se expresó al ofrecer las palabras de apertura del encuentro regional “Desafíos Económicos y Geopolíticos en América Latina y el Caribe.

En el mismo acto, destacó que hace 15 años, “la región se encontraba en un duro debate ideológico sobre el tipo de gobierno que se quería, y fruto de los altos precios en las materias primas hubo una bonanza que le permitió al Socialismo del siglo XX presentarse como la opción más fuerte”.

“Desde espacios como RELIAL, se le hizo frente a esta visión no solo en lo político electoralista, sino también en las ideas, apostando al debate a través de los think tanks teniendo muy claro que no se trata solo de ganar elecciones sino de gobernar creando consenso en torno al desarrollo y preservar la democracia”, agregó.

Sin embargo, Bisonó dijo que “aunque hubo importantes logros en ese tiempo, algunos que en su momento parecían incluso triunfos contundentes, hoy se constituyen en desafíos para América Latina, donde hemos sufrido dolorosos retrocesos que traen al debate el principio de la libertad contra el autoritarismo, de la democracia contra la dictadura, de la prosperidad contra la miseria”.

Señaló que “esto debe mantener alerta a todo demócrata continental y no podemos perder de vista que se trata de una amenaza para todos nuestros países, pues ninguno se encuentra inmune al germen del extremismo”.

“Si bien en los años 70 y 80 la ola democrática llenó de entusiasmo por significar el fin de los regímenes militares que llevaban décadas haciendo y deshaciendo, ya hoy tenemos claro y no nos queda duda de que esas conquistas no pueden nunca tomarse por sentado”, añadió.

El ministro recordó que el año pasado hubo un cambio de gobierno en en el país “tras 16 años de un mismo sector político en el poder o más bien, 20 de los últimos 25 años”.

Señaló que “durante todo el trayecto previo a que esto se concretara, reiteramos en todos los escenarios que como país estábamos inmersos en una transición, un cambio de ciclo en el que la ciudadanía iba a elegir no solo a quien gobernara, sino el tipo de país que quería ser”.

“Por esto nos sumamos a la coalición encabezada por el Presidente Luis Abinader, haciendo un acuerdo amplio que incluye distintas expresiones, pero coincidiendo en la necesidad de reformas que nos conviertan en una nación más democrática, donde reine la justicia para desterrar la impunidad y donde la prosperidad esté el alcance de todos, libre de la interferencia gubernamental”, expresó Bisonó en su discurso.

Aseguró que “en estos momentos de tanta incertidumbre a nuestro alrededor, los dominicanos podemos sentirnos orgullosos de ser un faro de la estabilidad democrática”.

También dijo que “el mundo se encuentra en una difícil encrucijada y América Latina no es la excepción”.

Entre los desafíos a los que se enfrenta la región, mencionó “democracias en declive, inmigración sin control producto del retroceso económico y social de aquellas naciones donde se infundió el llamado Socialismo del Siglo XXI; la corrupción, el control de la justicia y la polarización de la esfera pública, intensificadas por el surgimiento de las nuevas tecnologías y las redes sociales, entre otros fenómenos que se han visto acelerados y visibilizados por la pandemia”.

Enfatizó que “este contexto sanitario global ha puesto a prueba el funcionamiento de las instituciones, agregando elementos mucho más complejos para la toma de decisiones”.

Dijo que por eso “debemos seguir esforzándonos para elevar la calidad de las instituciones, y combatir las brechas sociales a través de políticas públicas que no dejen a ningún sector en rezago”.

Compartió una reflexión del presidente Tuto Quiroga, al citar que “quienes disfrutan el alpinismo, saben que al iniciar la jornada en la montaña se avanza bastante rápido y puedes incluso hacerlo en ropa cómoda con tenis, pero en el trayecto, esto se va volviendo más pesado y tienes entonces que equiparte mejor con ropa especializada, así como zapatos para ello pues ahora cada paso será un reto y llega el momento en que literalmente te duele. Como es natural, muchos no resistirán y pensarán que fue incluso un error, que lo conveniente es rendirse para entonces volver al punto de partida”.

“En ese momento, lo ideal es mirar en tres direcciones:

Hacia atrás, reconociendo todo lo que hemos avanzado y el progreso que se abandonaría si nos rendimos; hacia arriba, buscando inspiración en quienes ya no están con nosotros físicamente pero que nos acompañan desde el cielo; hacia delante, para seguir nuestro camino hacia la cima”, agregó el ministro de Industria y Comercio.

Asimismo, recomendó a seguir escalando una vez se haya llegado a la montaña.

“Sigamos escalando las montañas de la libertad y la justicia, recordando que no hay nada más liberador que luchar por una causa más grande que nosotros, algo que nos incluye, pero que no es definido por nuestra sola existencia, sino que tenemos el privilegio de incidir junto a mujeres y hombres valientes”, dijo.

