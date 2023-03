ITCI y CODESSD evalúan proyecto de salud integral que impactaría 150,000 jóvenes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Pimentel, vicepresidente ejecutivo del Instituto para la Transformación Cristiana Integral (ITCI), informó que está trabajando conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo CODESSD y otras instituciones, en una iniciativa que procura motivar las adolescentes a no dejar los estudios después de quedar embarazadas.

“Ustedes saben que en dominicana tenemos una pandemia con embarazos en adolescentes y poder educar a nuestras niñas, especialmente en esa etapa de la vida, sobre el valor que ellas tienen, todo su potencial, que no dejen de ir a la escuela porque salen con un embarazo, que no troncha sus vidas, que no cae en su ciclo de pobreza”, comentó.

En tal sentido, enfatizó que el compromiso con esta iniciativa, es lograr impactar 150,000 jóvenes a nivel nacional, con un mensaje de principios y educación en salud integral.

“Cuando la niña comienza su proceso de pubertad y comienza a formarse, hay que traerle información, educación y darle la oportunidad de que puedan ser educadas y que se preparen con los que nosotros llamamos, un proyecto de vida”, apuntó.

Pimentel realizó estas declaraciones en una entrevista para la plataforma digital El Nuevo Diario TV, realizada por los comunicadores Miguel Sandoval y Julio Samuel Sierra.

Consideró que el Estado está llamado a trabajar junto a la sociedad, para poder ver las mejores aspiraciones de la sociedad que se quiere construir.

“Me encantó lo que dijo don Persio: los gobiernos están para acompañar las iniciativas de los ciudadanos, pero quienes construyen el proyecto que queremos son los ciudadanos y el Estado apoya esas iniciativas, por eso me encanta, sé líder donde estés”, narró.

Leadership Summit

La intención de enriquecer y hacer más dominicano el contenido de la Cumbre Mundial de Liderazgo, llevó a ITC a considerar la idea de realizar conversatorios con empresarios que tienen una trayectoria de vida y que pueden aportar a la sociedad, de ahí la primera edición “Leadership Summit 2023”.

“Comenzamos a soñar, hablamos con Samuel y viendo el aglutinamiento, la convocatoria que tiene CODESSD dijimos: pero vamos a asociarnos; El Nuevo Diario es uno de los socios estratégicos del CODESSD y entonces, estamos muy agradecidos por esta primera oportunidad y dijimos, por qué no lanzamos nuestro «ITCI: Leadership Summit 2023”, narró.

