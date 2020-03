Italiana de 102 años se recupera tras 20 días con coronavirus

EL NUEVO DIARIO, ITALIA.- Una mujer italiana de 102 años se recuperó del COVID-19 luego de permanecer hospitalizada un espacio de 20 días en la ciudad norteña de Génova, según reportan este martes medios locales.

La sobreviviente es Italica Grondona, quien fue ingresada con insuficiencia cardíaca leve a principios de marzo en el hospital San Martino, de acuerdo al informe clínico.

“Los médicos quedaron tan impresionados con la recuperación de Grondona del virus, que ha sido mortal para muchas personas mayores, que le dieron un nuevo apodo. “La hemos apodado” Highlander, la inmortal”, dijo Sicbaldi a la cadena CNN.

Sicbaldi dijo que es posible, dada la edad de Grondona, que ella haya sido una de las únicas pacientes que también sobrevivió a la gripe española de 1918.

Le encanta bailar y la música, y uno de sus favoritos es el cantante principal de Queen, Freddy Mercury, dijo. “No sé cuál es su secreto, pero sé que es una mujer libre e independiente”, dijo al medio.

Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron hoy los 12.428, después de registrarse 837 las últimas 24 horas, según los datos de Protección Civil.

Los contagios nuevos son 2.107, un crecimiento algo superior que ayer, pero siguen estando en torno a la mitad de los registrados los días anteriores, y en la actualidad los casos positivos son 77.635.

Desde que el pasado 20 de febrero se detectó el primer caso en Italia, el número total de contagiados es de 105.792, de los que 15.729 ya han sido dados de alta, según informó en conferencia de prensa el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

With all of the tough news coming out of Italy, I wanted to make sure you saw these stories as well! This is Italica Grondona, she's one of two Italians over 100 years old who have recovered from coronavirus.. (1/2) pic.twitter.com/KN82YnRB3E

