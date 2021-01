Italia denuncia que ha recibido 300.000 vacunas menos de las pactadas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- El comisario nombrado por el Gobierno italiano para gestionar la pandemia, Domenico Arcuri, denunció hoy que se han recibido 300.000 vacunas menos de la que se habían pactado y anunció que también la farmacéutica Moderna prevé un recorte en las entregas.

“Después de Pfizer y Astrazeneca, también Moderna nos acaba de informar de que para la semana del 9 de febrero de las 166.000 dosis previstas entregará 132.000, un 20 % menos”, anunció Arcuri en rueda de prensa.

Para el comisario, con esta noticia “el asombro, la preocupación y el desánimo aumentan”, pues “ahora casi todos los días las previsiones sufren una corrección”.

“A Italia le faltan al menos 300.000 dosis de vacunas que deberíamos haber recibido y no hemos recibido. Esperamos que los proveedores respeten los compromisos asumidos por todos aquellos que no lo están haciendo y no lo han hecho. La vacuna no es una bebida ni un merienda: es el único antídoto para salir de una noche que dura ya un año y no se puede bromear cuando se trata de salud de las personas”, denunció.

“No se debe hacer propaganda, quejarse o hacer anuncios y promesas. Se deben entregar las vacunas pactadas en los contratos”, agregó.

Arcuri destacó que, hasta el 15 de enero, Italia era el país europeo que más vacunas había administrado y que ahora debido a los retrasos se encuentra tras Alemania y Turquía.

Asimismo, confirmó que se han iniciado todos los trámites legales para hacer valer los compromisos adquiridos con Italia.

Para el comisario, si no aumenta la entrega será muy difícil “iniciar una masiva campaña de vacunación”.

Por el momento, son cerca de 400.000 las personas que han recibido las dos dosis necesarias para estar protegidas contra el coronavirus.

Hasta 2.309.000 habitantes han recibido una primera dosis, sobre todo personal sanitario, ya que se ha decidido retrasar la vacunación de los mayores de 80 años y facilitar las segundas dosis ante el temor de una falta de vacunas.

Por otra parte, Arcuri explicó que “un italiano de cada 23 se ha infectado desde el comienzo de la epidemia” llegando a los 2.500.000 casos, pero que gracias a las medidas restrictivas “la curva se mantiene y no ha estallado la situación”.