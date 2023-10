Israel vuelve a atacar a la ONU como una «organización rota y moralmente corrupta»

EL NUEVO DIARIO, NACIONES UNIDAS. – Israel volvió a atacar este jueves a la ONU, a la que llamó «organización rota y moralmente corrupta», en palabras del embajador de ese país, Gilad Erdan, ante la Asamblea General reunida hoy en sesión especial para votar una resolución presentada por los países árabes que pide parar la guerra en Gaza.

La ONU «sufre una hemorragia de relevancia, legitimidad y justificación», dijo Erdan, quien el pasado martes llegó a pedir la dimisión de su secretario general, António Guterres, al acusarlo de justificar los crímenes de Hamás y abrir así una crisis entre el país y los organismos de Naciones Unidas.

La ONU «acaba de cumplir 78 años, pero está tan rota y moralmente corrupta que dudo que llegue a los 90, y menos a los 100 años», dijo Erdan desde el podio de la Asamblea General, donde se sientan los 193 países miembros.

El blanco de los ataques de Erdan fue la resolución árabe -que pide el alto el fuego, el fin de los desplazamientos forzosos y la protección de los civiles en Gaza-, que calificó de «absurda» y de «desgracia para la inteligencia de ustedes», dijo a los delegados, tras argumentar que no menciona los crímenes de Hamás, aunque el representante jordano desmintió esa afirmación.

Erdan utilizó la mayor parte de su intervención para describir los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre -con apoyo de fotos y videos-, y advirtió que un alto el fuego solo permitirá rearmarse a un grupo que iba calificando unas veces de yihadista y otras de nazi.

Pero según Erdan, «la ONU ha sido complaciente con el terror levantado en Gaza por Hamás (y por ello) Hamás cuenta con ustedes -dijo a los delegados-: Estén seguros de que pese al terror y las masacres, la ONU saldrá en su rescate (de Hamás) e impedirá a Israel defenderse», dijo.

Indignación selectiva

Antes de Erdan, tomó la palabra el ministro de Exteriores de Palestina, Riad al Malki, al que se quebró la voz en dos ocasiones al describir los ataques que sufren los habitantes la Franja de Gaza.

Al Malki recordó que un 70 % de los 7.000 muertos en Gaza son mujeres y niños, y se preguntó cómo Israel puede decir que está minimizando los daños a civiles: «Si matar a 7.000 es minimizar los daños, maximizarlos debe equivaler a matar 700.000»

«Israel quiere liberar a sus rehenes, y para ello toma como rehenes a dos millones de personas», dijo, y añadió que 1.600 palestinos quedan entre los escombros, sin que sepa si están vivos o muertos.

Al Malki también criticó a la comunidad internacional por mostrar «una indignación selectiva», y dijo a sus representantes en la Asamblea: «No distorsionen las leyes; no las retuerzan; no las rompan ni las traicionen para complacer a Israel».

Y advirtió a la ONU: «Vergüenza para este foro si no pronuncia una palabra de verdad. Elijan la justicia, y no la venganza, la paz y no más guerras para poner fin a tres semanas del peor doble rasero que hemos visto en décadas, para así restaurar algo de credibilidad a este lugar».