Israel defiende ante la OMS en Ginebra su cerco a los hospitales del norte de Gaza

EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- Los ministros israelíes de Asuntos Exteriores (Eli Cohen) y Salud (Uriel Menachem Buso) defendieron martes el actual cerco del ejército de su país a varios hospitales del norte de Gaza ante las críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con cuyo máximo responsable se reunirán hoy en Ginebra.

«Diremos al director general de la OMS (Tedros Adhanom Ghebreyesus) lo que todo el mundo tiene que saber: en esos hospitales niños y mujeres están siendo usados por los terroristas como escudos humanos», aseguró el titular de salud en la rueda de prensa conjunta de ambos en Ginebra.

«Los terroristas están tomando la electricidad de los hospitales, usándola para sus propios túneles, y para su infraestructura de terror», agregó.

Su homólogo de Exteriores mostró imágenes del Hospital Infantil Al Rantisi, uno de los que han sufrido ataques del ejército israelí especialmente en la última semana de combates.

«¿Para qué necesitan estos hospitales túneles subterráneos a 10, 20, 30 metros bajo tierra? Porque son usados como base por una organización terrorista», afirmó.

«Mostraremos todos estos datos a la OMS, para que vean a quiénes están financiando», aseguró Cohen.

El ministro de Asuntos Exteriores, acompañado en la rueda de prensa también por cuatro familiares de rehenes secuestrados el 7 de octubre, subrayó que con la visita a Ginebra también quieren seguir presionando por «la liberación inmediata de todos nuestros civiles».

«El 7 de octubre fue el peor día para el pueblo judío desde el Holocausto», reiteró Cohen en la rueda de prensa, celebrada en la sede europea de la ONU en Ginebra.

«La comunidad internacional debería claramente decir que Gaza debe liberarse de Hamás, no sólo por el bien de Israel sino por el de la propia gente de la franja», añadió Cohen, quien aseguró que «si no ganamos, ustedes serán los siguientes, porque el yihadismo islámico no conoce fronteras».