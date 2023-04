Ismael Reyes: PDI trabaja junto a otros partidos para conformar bloque de cara a elecciones 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Demócrata Institucional y excandidato presidencial, Ismael Reyes, confirmó que esta organización política está trabajando junto a otras en la conformación de un bloque de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024.

“El PDI no está solo, el PDI trabaja junto a otras organizaciones políticas en la conformación de un poderoso bloque que será protagonista y decisorio en el escenario electoral de 2024, dijo Reyes durante una visita a la Junta Central Electoral (JCE) en la que se reunió con su presidente, Román Jáquez, donde se le hizo entrega de la Resolución de ese organismo electoral No. 06-23, que deja sin efecto la Resolución No. 70-2020 dictada por el Pleno de la anterior Junta Central Electoral en fecha 6 de agosto del 2020, y ordena el restablecimiento de la personería jurídica al PDI de inmediato.

El líder político agregó, “el bloque de partidos garantizará importantes reivindicaciones sociales. A partir de hoy la alta dirigencia del PDI y los equipos técnicos de sus diferentes organismos entrarán en sesión permanente como una forma de dar seguimiento a los problemas que aquejan el país”.

Apuntó, que dentro de los problemas sociales “el más grave y odioso en este momento es el alto costo de la vida, así como también la la delincuencia, los apagones, el alto costo de los combustibles y la falta de agua potable, entre otros básicos que debieron estar superados hace ya mucho tiempo”.

Sobre la devolución de la legalidad del PDI

Acompañado de altos dirigentes de esa organización, Reyes explicó: “Le han devuelto al PDI lo que nunca debieron de quitarle si se hubiese aplicado bien el derecho y se hubieren respetado las leyes electorales del paÍs”.

Argumentó que «de lo que se trata hoy aquí es de recibir una Resoucón dictada por el Pleno de la actual JCE donde se nos hace justicia, y donde ha quedado evidenciado el acto de injusticia cometido contra el PDI y contra nosotros, lo que al mismo atentó en contra del sistema de partidos políticos y también de la democracia dominicana».

“Aunque por casi tres años el PDI de forma injusta fue despojado de su personería jurídica, nunca se apartó de su propósito de proteger los mejores intereses de la nación y trabajar para seguir fortaleciendo su estructura nacional, así como también la internacional, donde tiene una fuerte presencia de dirigentes y simpatizantes”, aseguró Ismael Reyes.

Relacionado